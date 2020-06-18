إلغاء دوري الخليج العربي رسمياً.. ومصير «البطل والهبوط» يُحسم اليوم

المصدر: سيد مصطفى ومنصور السندي - دبي

قرّر مجلس إدارة رابطة المحترفين في بيان صحافي، أمس، عدم استمرار مباريات مسابقتَي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، للموسم الرياضي 2019-2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019-2020 و2020-2021، والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بهذا الخصوص، ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعها اليوم. وقالت الرابطة إن القرار جاء في اجتماع لمجلس الإدارة برئاسة عبدالله الجنيبي، وحضره نائب الرئيس جمال المري، والأعضاء: محمد اليماحي، وحسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر السويدي، والمدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني، ومستشار تطوير الأعمال، خالد محمد عبدالله.

من جانبه، أعلن اتحاد كرة القدم أنه سيعقد اجتماعاً طارئاً عند السادسة من مساء اليوم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد، وبمشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة، مضيفاً أن الاجتماع الطارئ الذي سيعقد بنظام الاتصال المرئي عن بعد، سيبحث آخر المستجدات المتعلقة بمصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.

وسيكون البند الأول المطروح على طاولة اجتماع الجمعية العمومية للأندية، المقررة اليوم، متعلقاً بتتويج شباب الأهلي المتصدر باللقب، أو إلغاء المسابقة من دون الإعلان عن البطل.

ويتصدّر شباب الأهلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 43 نقطة قبل سبع جولات على ختامه، وبفارق ست نقاط عن الوصيف العين الذي يملك 37 نقطة فقط.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تسريبات بخصوص تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري، كسيناريو من ضمن السيناريوهات التي أعدتها الرابطة لتحديد مصير النسخة الحالية من المسابقة.

أما البند الثاني الذي سيتم عرضه خلال الاجتماع فمتعلق بزيادة مقاعد اندية دوري الخليج العربي، إلى 16 نادياً بتأهل متصدر ووصيف دوري الهواة.

وتقضي اللوائح بعدم أحقية رابطة المحترفين بزيادة مقاعد أندية دوري الخليج العربي، إلا بعد موافقة رسمية من الجمعية العمومية.

وقال مصدر مسؤول في أحد أندية دوري المحترفين، إنه في حالة الموافقة على تتويج شباب الأهلي باللقب سيتم اعتماد ترتيب جدول الدوري بالشكل الذي كان قبل التوقف، في منتصف مارس الماضي.

وكان الجمهور قد تفاعل مع تسريبات قرار تتويج المتصدر وإلغاء الهبوط، واعتبره عادلا للجميع كونه لا يقع أي ضرر على أي فريق مشارك في الدوري، خصوصا أنه منح الفرصة للفريقين المتذيلين، الفجيرة وحتا، بعدم الهبوط مع صعود متصدري دوري الهواة: الامارات ودبا الحصن، فضلا عن عدم إضاعة جهود شباب الأهلي الذي يصدر بفارق ست نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

لكن في المقابل أبدى عدد من المغردين عدم رضاهم في حال إلغاء المسابقة وتتويج شباب الأهلي باللقب، مؤكدين انه يجب استكمال المسابقة أو إلغاؤها دون تتويج بطل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات محمود الشمسي لـ«الامارات اليوم»، إن اي قرار محتمل يسهم في صعود ناديي الإمارات ودبا الحصن للعب في دوري الخليج العربي سيكون قراراً منصفاً للفريقين.

واضاف «اقامة الموسم المقبل بـ16 فريقاً ستكون انصافا كبيراً للصقور ودبا الحصن، للجهود الكبيرة التي بذلها الناديان طوال الموسم، والميزانيات التي تم صرفها من اجل تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين، وسيكون ذلك استحقاقا حقيقيا للناديين».

اتحاد كرة القدم سيعقد اجتماعا طارئاً اليوم لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمصير الموسم الكروي والمسابقات المحلية.

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