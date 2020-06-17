الخيلي: أندية وصالات البليارد والسنوكر في دبي التزمت بمعايير عودة النشاط

المصدر: جوني جبورـــ دبي

أكد المدير التنفيذي لاتحاد البليارد والسنوكر، خالد الخيلي، التزام أندية وصالات دبي للسنوكر والبليارد التام، وتطبيقها للمعايير والإجراءات الاحترازية، المتعلقة بالحد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 10 أيام من منح الضوء الأخضر للأندية والصالات الخاصة بعودة مزاولة نشاطها الرياضي، وفتح أبوابها أمام الأعضاء المنتسبين وممارسي هاتين الرياضتين، بما فيها الصالة الرسمية للاتحاد وعودة لاعبي المنتخبات، واقتصار النشاط على التدريبات، دون خوض أية منافسات رسمية.

وقال الخيلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «جميع أندية وصالات البليارد والسنوكر، في إمارة دبي، أبدت التزامها التام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتعلقة بعودة مزاولة نشاطها، وذلك خلال متابعة حثيثة لاتحاد اللعبة للأندية والصالات على مدار الأيام الـ10 الماضية، واطلاع الاتحاد، ومن خلال لجان تفتيشية على مدى تطبيق الأندية والصالات للبروتوكول الصحي والإجراءات المتوافقة مع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المعنية، ومجلس دبي الرياضي، كلٍّ وفق اختصاصه».

موضحاً: «حرص مجلس إدارة الاتحاد، ووفق توجيهات الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البليارد والسنوكر، على إنشاء لجنة تتولى مراقبة الأندية والصالات الخاصة، عبر جولات تفقدية وشبه يومية للاطمئنان على سير العمل، ومدى التزام تلك الأندية والصالات بجميع الاشتراطات التي حددتها الجهات الحكومية ومجلس دبي الرياضي، مع الأخذ بعين الاعتبار توجه تلك الصالات إلى إتمام عمليات التعقيم الكاملة بمعدل مرة كل أسبوعين، بالصورة ذاتها لتلك الإجراءات المتبعة في الصالة الرسمية لاتحاد اللعبة، والتي باتت ومنذ الإعلان عن عودة النشاط، تشهد تدريبات يومية للاعبي المنتخب الوطني».

مضيفاً: «حرصت اللجنة على التأكد من مدى الالتزام بالمسافة الآمنة بين طاولات اللعب، والتي تم تحديدها وفقاً للبروتوكول بأربعة أمتار، مع اقتصار وجود لاعبين فقط على الطاولة، بالإضافة إلى اتخاذ أعضاء الأندية والممارسين والعاملين فيها كل التدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي».

وتابع: «حرص اتحاد اللعبة، منذ مارس الماضي، على إيقاف النشاط الرياضي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليعاود الاتحاد وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة ومجلس دبي الرياضي، وضع كل الترتيبات التي تضمن العودة التدريجية بالنشاط، خصوصاً مع صدور القرارات التي تسمح بالعودة التدريجية في الإمارة إلى مزاولة العمل وجميع الأنشطة الرياضية والاقتصادية، وغيرها من مناحي الحياة».

واختتم: «جاءت هذه الخطوات، لتسمح بالعودة التدريجية للاعبي المنتخب الوطني للالتزام بتدريباتهم تحت إشراف الأجهزة الفنية للمنتخب، خصوصاً أن رياضتي البليارد والسنوكر تصعب ممارستهما في المنزل، ويحتاج اللاعب للحفاظ فيها على مستوياته المهارية، إلى البقاء على صورة دائمة ملتزماً بالتدريبات، ما يعني أن قرارات العودة التدريجية ستمنح لاعبي الدولة القدرة على استعادة مستوياتهم السابقة، والبقاء على جاهزية تامة للمشاركات والاستحقاقات المقبلة، بشعار مواصلة حصد الإنجازات».

إجراءات عودة نشاط البليارد والسنوكر

- الالتزام بمسافة أربعة أمتار بين طاولات اللعب.

- وجود لاعبين فقط على الطاولة.

- التعقيم الكامل للصالات بمعدل مرة كل أسبوعين.

- التزام أعضاء الأندية والممارسين بالتدابير الوقائية كافة.

- ارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

البليارد والسنوكر تصعب ممارستهما في المنزل، ويحتاج اللاعب للحفاظ على مستوياته المهارية، إلى البقاء بصورة دائمة ملتزماً بالتدريبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news