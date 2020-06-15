سالم يكتفي بـ «نصف نقطة» في بطولة نجوم العالم للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

اكتفى الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي، سالم عبدالرحمن، المصنف رقم 55 على العالم، بالحصول على نصف نقطة من خمس مباريات خاضها في مرحلة الإياب من بطولة نجوم العالم للشطرنج السريع «الشارقة 2020»، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على مدار يومين.

وحقق عبدالرحمن التعادل أمام المصري، باسم أمين، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط من أصل 10 مواجهات خاضها في البطولة التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب، ليحصد المركز الخامس وقبل الأخير على لائحة الترتيب العام.

وشارك في البطولة التي بلغ جوائزها المالية 10 آلاف دولار، ستة لاعبين من أبطال العالم للشطرنج من قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، بمتوسط تقييم دولي في التصنيف يصل الى 2705 نقاط.

وتمكن الاستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني، شهريار ماميدياروف، المصنف الـ11 على العالم، من الفوز بلقب البطولة، بعدما حصد 7.5 نقاط من أصل نقاط 10 من دون أي خسارة.

وجاء الاستاذ الدولي الكبير الهندي، بينتالا هاري كريشنا، في المركز الثاني برصيد 6.5 نقاط، وحل البولندي رادوسلاف فايتاشيك، في المركز الثالث برصيد ست نقاط، بينما حقق الأوزبكي، رستم كازيمدزانوف، بطل العالم السابق في المركز الرابع بفارق نصف نقطة.

وأقيمت البطولة، عبر نظام «دبل روند روبن» للشطرنج السريع، بتوقيت بلغ 10 دقائق +3 ثوان.

من جانبه، قدم الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس النادي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، لرعايته البطولة، ولقناة الشارقة الرياضية لنقلها للحدث.

وقال في تصريحات صحافية: «حققت البطولة جذباً إعلامياً كبيراً على المستوى الشطرنجي العالمي، وكانت ناجحة بكل المقاييس الفنية والتنظيمية، نظراً لمشاركة كوكبة من نجوم العالم، ونتطلع في العام المقبل لعودة هؤلاء النجوم».

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