انطلاق برنامج تدريب في «ياس برايمال»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت حلبة مرسى ياس، أمس، برنامج تدريب في «ياس برايمال»، يستمر أربعة أسابيع، بالاشتراك مع نادي هادنز للياقة البدنية، وتتاح الفرصة للراغبين في اتباع نمط حياة صحي.

وقال بيان صحافي: «تقام الحصص التدريبية يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، ويتم بثها بشكل مباشر عبر الإنترنت، حيث يمكن متابعتها على صفحة نادي هادنز للياقة البدنية عبر منصة (فيس بوك)، كما تنشر بشكل مشترك على صفحات التواصل الاجتماعية التابعة لحلبة مرسى ياس».

وجاء في البيان: «ركزت الحصة التدريبية الأولى على إتاحة المجال للمشاركين لتقييم مستوى اللياقة البدنية لكل منهم، في ما تعتمد الحصص المتبقية على أسلوب التدريب المتواتر عالي الكثافة».

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