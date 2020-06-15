يوسف الطلياني: أسطورة كرة الإمارات كان «باراً بوالدته» ولم يفارقها طوال حياتها

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف يوسف الطلياني، الشقيق الأصغر لأسطورة كرة القدم الإماراتية عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة عدنان الطلياني، عن العلاقة القوية والارتباط الكبير بين عدنان ووالدته التي انتقلت إلى جوار ربها أول من أمس، مشيراً إلى أن عدنان كان باراً بوالدته ويحبها كثيراً لدرجة أنه ورغم أن لديه اسرته الصغير إلا أنه يتواجد عندها في بيت العائلة 24 ساعة، لافتاً إلى أن فرحة الوالدة كانت كبيرة جداً عندما حقق الطلياني ورفاقه في المنتخب الوطني الإنجاز التاريخي بتأهل الأبيض لمونديال إيطاليا عام 90، وسجل عدنان وقتها الهدف الأغلى في تاريخ كرة الإمارات في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة حاسمة، وقاد به الأبيض إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات، لافتاً إلى أن رضاء ودعاء الوالدة لعدنان وحبها الشديد له مثل سر النجاحات الكبيرة والتاريخية التي حققها طوال مسيرته ومشواره الحافل في كرة القدم.

وقال يوسف الطلياني الذي يعمل موظفاً في قناة دبي الرياضية لـ«الإمارات اليوم»: «من المواقف التي لا تنسى أبداً، الفرحة الكبيرة للوالدة عندما تأهل منتخب الإمارات لكأس العالم في إيطاليا لأول مرة في تاريخ كرة الإمارات، فقد كانت فرحتها في ذلك الوقت لا توصف، كونها مثلت فرحة وطن بإنجاز تاريخي، وكانت سعيدة جداً وفخورة بابنها عدنان وزملائه في منتخب الإمارات الذين حققوا هذا الإنجاز الكبير».

وأضاف يوسف الطلياني «على الرغم من أن عدنان متزوج ولديه أسرته الصغير الا أن ارتباطه بالوالدة كان كبيراً جداً لدرجة أنه يتواجد دائماً معها في بيتها وهو بيت العائلة، وكذلك الحال مع بقية اشقائي، محمد وناصر، اللذين كان ارتباطهما كبيراً جداً بالوالدة، إذ كانت تمثل لنا جميعاً القلب الحنون والعطوف». وأشار يوسف الطلياني إلى أن رحيل والدتهم كان صعباً ومؤلماً وحزيناً على جميع أفراد العائلة، الا أن هذا قضاء الله وقدره. وتابع يوسف «عدنان ليس عطوفاً وباراً بوالدته فحسب، وإنما هو عطوف مع كل أفراد العائلة، وهو صاحب قلب كبير».

ونعت الأسر الرياضية في الدولة والدة أسطورة كرة القدم الإماراتية، عدنان الطلياني، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

ووصف يوسف الطلياني شقيقه عدنان بأنه محبوب من الجميع، نظراً لكونه يتعامل مع الكل بعفوية وطيبة وإنسانية.

واستطاع عدنان الطلياني المولود في عام 1964 أن يسطر اسمه بأحرف من ذهب، ويحقق إنجازات تاريخية لكرة الإمارات، بعد مسيرة حافلة توج خلالها منتخب الامارات بالتأهل لمونديال إيطاليا عام 1990.

وشارك عدنان الذي يلقب بلاعب القرن وأسطورة كرة القدم الإماراتية، أساسياً مع منتخب الإمارات في المباريات الثلاث التي خاضها في نهائيات كأس العالم في إيطاليا، ضمن المجموعة الرابعة، أمام منتخبات كولومبيا وألمانيا ويوغوسلافيا. ولعب عدنان الطلياني مع منتخب الإمارات في 161 مشاركة دولية سجل خلالها 52 هدفاً، قبل أن يعتزل اللعب دولياً في العام 97، فيما لعب مع ناديه الشعب وقتها 232 مباراة سجل خلالها 129 هدفاً، وذلك منذ العام 1980 حتى العام 1999.

ووصف موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدنان الطلياني، بانه أفضل من لامست قدماه الكرة المستديرة في الإمارات.

وعلى صعيد ناديه الشعب، فقد حقق الطلياني العديد من البطولات، أبرزها لقب كأس رئيس الدولة في موسم 1992-1993، وكأس السوبر عام 1992، بالإضافة لاحتلاله وصيف بطل كأس الكؤوس الآسيوية، عام 1995 بعد الخسارة أمام فريق يوكوهاما الياباني 1-2 في البطولة التي أحرز فيها الطلياني لقب أفضل لاعب. وأقيم حفل اعتزال أسطوري لعدنان الطلياني في عام 2003 شارك فيه فريق يوفنتوس الإيطالي.

«عندما تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم كانت فرحة الراحلة لا توصف، وكانت فخورة بابنها عدنان وزملائه الذين حققوا هذا الإنجاز الكبير».

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