«الشارقة للدفاع عن النفس» يعلن عن برنامج لاكتشاف مواهب الجودو

المصدر: محمد فاضل ـــ الشارقة

اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مساء الخميس الماضي فعاليات ملتقى الشارقة الدولي الاول لرياضات الدفاع عن النفس باقامة الجلسة الرابعة والاخيرة، والتي كانت مخصصة لرياضة الجودو.

وشارك في الجلسة التونسيان مريم الخليفي وعلاء الدين شلبي، والمصري محمد عبدالعال، وادارها المحاضر والحكم الدولي الدكتور سلام محمد الخطاط، وبمشاركة عضو مجلس ادارة النادي محمد بورحيمة، وأقيمت عن بعد. وقال بورحيمة في تصريح صحافي إنه سيتم اشهار برنامج خاص باستكشاف وتدريب ورعاية عدد من لاعبي الجودو المواطنين، بالتعاون مع اللجنة الفنية لاتحاد الجودو من اجل رفد المنتخبات باللاعبين المميزين.

ولخص الخطاط اراء المشاركين حول بعض المحاور مبينا ان اهمها هو التفوق الدراسي ووصفه انه يمهد للارتقاء السريع في سلم البطولات، وان على الرياضي ان يبحث عن البدائل التدريبية للتغلب على فيروس كورونا وتعزيز الثقافة الذهنية والفنية من خلال المشاركة في الملتقيات الرياضية، ودور العائلة بتوفير سبل استمرار التدريبات، وان الثقة بالنفس بتحقيق الفوز او التطور بالمستوى الرياضي ضروري لصناعة شخصية البطل.

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