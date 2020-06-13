مدرب العين: في حالة عدم السفر سنعسكر في الدولة.. لأنها الأكثر أماناً

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إنه في حالة عدم عودة الحياة لطبيعتها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فإن من الأفضل إقامة المعسكر التحضيري داخل الدولة، لكونها أكثر أماناً، مشيراً إلى أنهم من المتوقع أن يعودوا للتدريبات في شهر يوليو المقبل، بعد أن توقفوا منذ منتصف مارس الماضي.

وقال بيدرو لقناة العين تعليقاً على سؤال حول متطلبات المرحلة بعد التوقف الذي استمر طويلاً قبل الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة: «مضى وقت طويل دون أن نؤدي التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أن نعود للعمل مرة أخرى في شهر يوليو، والمؤكد أنه يتوجب علينا الاستعداد من خلال معسكر تدريبي داخلي، في حالة عدم السفر للخارج في ظل الظروف الراهنة، لأن الأمور لم تعد كالسابق، وذلك لأن الإمارات أكثر أماناً، وأمامنا الكثير من العمل الذي نود أن ننجزه، وأتمنى أن يتواجد اللاعبون وهم مكتملو الصفوف وبصحة جيدة».

وتعليقاً على سؤال حول مسابقة دوري أبطال آسيا وفكرة تكملة البطولة بنظام التجمع ومرحلة خروج المهزوم من مباراة واحدة، قال المدرب بيدرو إيمانويل: «بلا شك أن دوري الأبطال تعتبر المنافسة الأهم، ولكننا ندرك جيداً أنه من المحتمل أن تحدث أمور عديدة، ويتوجب علينا اتباع تعليمات الاتحاد الآسيوي، والمؤكد أن الحل لن يكون الأمثل، غير أنه يبقى أفضل الحلول».

وأضاف: «نحن جاهزون ونتقبل جميع القرارات، وسنعمل على التحضير بالصورة المطلوبة للاستمرار في هذه الآسيوية، كونها مسابقة مهمة بالنسبة لجميع الأندية، خصوصاً العين صاحب المشاركات التاريخية في البطولة الآسيوية، ونسعى إلى التأهل للمراحل القادمة، وينبغي علينا التأقلم مع أي قرار، ونظهر جاهزيتنا لكل الاحتمالات».

ورحب مدرب فريق العين بعد التأكيد على إقامة نهائي كأس رئيس الدولة، بين العين والظفرة، وقال: «سنكون مطالبين بحصد اللقب، ومع قرار تأجيل عودة بطولة الدوري ربما قد تستكمل المسابقة قبل بداية الموسم الجديد، ولا يوجد هناك حل مثالي، غير أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو إيجاد الحل الممكن في ظل الظروف الحالية، وعلينا أن نتفهم ما يحدث حولنا في العالم، والأهم أن يعود نشاط كرة القدم من جديد». وتعليقاً على سؤال حول الجدل الخاص بإلغاء الموسم وتتويج المتصدر، ومطالبة آخرين بالإلغاء دون تتويج، قال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل: «بغض النظر عن المقترحين حتماً هناك أندية ستعترض، وأخرى ستوافق، ولكن يتوجب علينا أن نتفهم ضرورة اتخاذ القرار الحاسم، وهو أمر ليس سهلاً على اتحاد الكرة أو أي مؤسسة، لصعوبة اتخاذ قرار من هذا النوع».

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