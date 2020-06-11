نادي الشارقة يجدد عقد جمعة ربيع مديراً فنياً لفرق المراحل السنية

المصدر: منصور السندي - دبي

جدد نادي الشارقة تعاقده مع المدرب جمعة ربيع لشغل منصب المدير الفني لفرق المراحل السنية في كرة القدم بالنادي، بعقد يمتد لثلاث سنوات. وحضر توقيع العقد رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم عبدالله محمد العجلة بجانب جاسم الدوخي مشرف مدرسة الكرة والأكاديمية الخاصة، وبدر الحمادي مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين مشرف الفريق الرديف، وحسن الحمادي مشرف اكاديمية كرة القدم.

وعقب توقيع العقد تحدث المدرب جمعة ربيع للموقع الرسمي للنادي شاكراً إدارة النادي على الثقة، وقال: ما حدث اعتبره استمرارا لتواجدي في هذا النادي الذي قضيت فيه سنوات طويلة لاعبا ومدرباً، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر كل من وقف بجانبي ودعمني وسهل مهمتي في خدمة هذا الكيان الكبير".

ويعتبر المدرب جمعة ربيع الفائز مع النادي بكأس رئيس الدولة سنة 2003، من الكفاءات المواطنة التي لها بصمة واضحة في كرة القدم الإماراتية، كما يعد الأب الروحي لعدد كبير من المدربين من خريجي مدرسة الشارقة وعدد ضخم من اللاعبين الذين مروا من المراحل السنية بالنادي، ولعبوا للعديد من أندية الدولة. وكان عدداً منهم ضمن تشكيلة الفريق التي نالت بطولتي دوري وكأس سوبر الخليج العربي، كما ساهم في تخريج واكتشاف عدد كبير من اللاعبين إبان عمله كمدرب في اتحاد الإمارات.

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