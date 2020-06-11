500 مشارك في «اليوم العالمي للدراجات الافتراضية» بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قال مجلس الشارقة الرياضي إن فعالية اليوم العالمي للدراجات الهوائية الافتراضية، التي أطلقها مجلس الشارقة الرياضي في الثالث من يونيو الجاري، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، شهدت تفاعلاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركين من داخل وخارج الدولة 500 مشارك.

وقال أمين عام مجلس الشارقة، عيسى هلال الحزامي، في تصريح صحافي: سعداء بالإقبال الكبير على هذه الفعالية، خلال أسبوع منذ انطلاقتها، وسعداء أكثر بوجود مشاركات من خارج الدولة، من السعودية وعمان والكويت والبحرين والهند وأميركا.

وتابع: هذا يعزز دور المجلس في التشجيع على ممارسة الرياضة، وفي أي وقت، وجعلها أسلوب حياة.

وأضاف: هذا الإقبال الواسع لهذه الفعالية، وغيرها من الفعاليات السابقة التي تم تنظيمها، أخيراً، بإشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية يؤكد لنا مدى الاهتمام من الجمهور والمهتمين والرياضيين على ممارسة هذه الرياضة ورغبة مختلف فئات المجتمع من كلا الجنسين لعدم التوقف عن ممارسة النشاطات المحببة لديهم، تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية بالالتزام بالمنزل واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الحالية للحفاظ على السلامة العامة.

واختتم قائلاً: نتوقع نجاحاً مميزاً لهذه الفعالية، وارتفاعاً كبيراً في أعداد المشاركين خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن التسجيل في هذه الفعالية متاح حتى 29 الجاري.

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