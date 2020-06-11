محاضرة إماراتية لمدربي حراس مرمى من البرازيل والبرتغال

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نظّم المحاضر الآسيوي وحارس مرمى نادي العين السابق، زكريا أحمد، محاضرة لمدربي حراس مرمى من الدوريين البرازيلي والبرتغالي، أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وبلغ فيها عدد المشاركين 16 مدرباً.

وقال زكريا أحمد لـ«الإمارات اليوم» إن المحاضرة عرضت تجربة الإمارات في تطوير مدربي الحراس، وعن أكاديمية حراس اتحاد الكرة، وأكاديمية حراس نادي بني ياس، وترجمها من الإنجليزية إلى اللغة البرتغالية، مدرب حراس مرمى الوصل البرازيلي سيلفا.

وأضاف: «قمنا بتوضيح تجربة الإمارات لعمل الورش الفنية، التي تطور عمل مدربي الحراس، وتجربة اتحاد الكرة في عمل أكاديمية الحراس، وتجربة بني ياس المميزة».

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