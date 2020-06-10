«دبي الرياضي» يطلق حصصاً تدريبية للمشاركين في «بوكاري سوِت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي، وشركة بوكاري سوِت، حصصاً وجلسات تدريبية، تتيح للراغبين المشاركة في «سباق بوكاري سوِت»، للاستفادة من النصائح التي يقدمها خبراء تدريبات اللياقة البدنية، استعداداً للمشاركة في الحدث الذي ينظمه المجلس وشركة بوكاري سوِت في الثالث من يوليو المقبل، ويتضمن المنافسة في الجري لمسافتي خمسة و10 كيلومترات.

وقال بيان صحافي: «تستمر الحصص التدريبية على مدار أربعة أسابيع، حيث تقام كل ثلاثة أيام حتى نهاية يونيو الجاري خلال أيام 10، 14، 17، 21، 24، 28، 30 من الشهر الجاري، وتبدأ من الساعة الخامسة مساء، وتستغرق كل جلسة تدريبية 20 دقيقة، ويقدم الحصص اثنان من أفضل المدربين الدوليين، هما أولي بروم ودانيل بورنفنتشر، حيث يقدمان نصائح وتدريبات مجانية تزيد من اللياقة البدنية للمشاركين، حتى يتمكنوا من إكمال السباق دون حدوث إصابات، وذلك عبر البث المباشر في حساب مجلس دبي الرياضي على منصة (إنستغرام)».

وجاء في البيان: «ستكون المشاركة في السباق مفتوحة للجري في أي مكان، سواء على الشواطئ أو الحدائق أو على أجهزة الجري في المنزل ومراكز التدريب البدنية، ويتميز السباق بأنه يجمع بين السباقات الافتراضية والفعلية».

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