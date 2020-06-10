مشرف فريق الظفرة: رازوفيتش الأقرب إلى تدريب «الأبيض».. ونرحب بانتقاله

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة، مشرف الفريق الأول، أحمد عمران القبيسي، إن «مدربهم الصربي فواك رازوفيتش هو الأقرب لتولي مهام تدريب المنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفاً للصربي إيفان يوفانوفيتش، وإن النادي يرحب بانتقاله لقيادة (الأبيض)»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن الاتحاد لم يخاطبهم بهذا الشأن، وقال: لم نتلق حتى الآن اتصالاً رسمياً من المسؤولين في اتحاد الكرة بخصوص رازوفيتش، لكننا لن نمانع في رحيله على الإطلاق.

وقال القبيسي، في حديث خاص لـ«الإمارات اليوم»، أمس: لن نتردد وحتى مجرد التفكير في حال وصلنا طلب من اتحاد الكرة، للاستعانة بخدمات رازوفيتش مدرباً لـ«الأبيض». وتابع: «بالتأكيد سنوافق دون أي تردد، هذا الأمر بمثابة واجب وطني، نحن لن نتوانَ في دعم كرة القدم الإماراتية، وهذه الخطوة ستحسب لنا بأننا رفدنا المنتخب بمدرب مميز مثل رازوفيتش، إذ حقق نتائج جيدة معنا خلال فترة عمله».

ويتصدر رازوفيتش قائمة المدربين، الذين يسعى اتحاد الكرة للتعاقد مع أحدهم، علماً بأن اتحاد الكرة كان أعلن في وقت سابق أن هناك أربعة مدربين مرشحين لتدريب المنتخب، في وقت لم ينفِ فيه اتحاد الكرة أو يؤكد التعاقد مع مدرب فريق الظفرة، الذي يكمل موسمه الثاني مع الفريق، وقاده إلى نهائي كأس رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي.

وأشار مشرف الظفرة إلى أنه بسبب قصر الفترة من الآن وحتى استئناف التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا والمقررة في أكتوبر المقبل، فلن تكون كافية بالنسبة لمدرب من خارج الدولة. وقال إن فكرة الاستعانة بمدرب فريق الظفرة أو أي مدرب آخر من مدربي دوري الخليج العربي، ستكون الأنسب، لافتاً إلى أنه في حالة الاستعانة بمدرب من خارج الدولة، سيحتاج للكثير من الوقت للتعرف إلى اللاعبين.

وقال أحمد عمران القبيسي إنه من المؤيدين لفكرة الاستعانة بمدرب من أحد أندية دوري الخليج العربي، خصوصاً في الوقت الحالي، الذي يشهد توقف المسابقة وعدم قدرة مدرب من خارج الدولة على التعرف إلى مستويات اللاعبين، وتابع: «من الصعب التعاقد مع مدرب من خارج الدولة، لأنه لن تكون لديه معلومات كافية عن اللاعبين، كما لن يكون بمقدوره التعرف إلى مستوياتهم، فالمسابقة معلقة ولا يعرف متى يمكن أن تستأنف، وليس هنالك الكثير من الوقت للإعداد للتصفيات».

ويأمل المسؤولون في الاتحاد التعاقد مع خلف للمدرب السابق يوفانوفيتش في أقرب وقت من أجل وضع البرنامج التدريبي، خصوصاً أن «الأبيض» تنتظره مهمة صعبة في مشوار التصفيات التي أعاد الاتحاد الآسيوي برمجتها في فترة زمنية ضيقة، بإقامة الجولات الأربع المتبقية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأعرب عضو مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن فخرهم واعتزازهم بالاهتمام الذي تم وضعه بمدرب فريقهم في الفترة الحالية، والخاص باقترابه من تدريب «الأبيض»، مؤكداً أن نادي الظفرة لن يتردد في تقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعة كرة القدم الإماراتية، وأن انتقال مدربه لتولي مهمة وطنية في مثل هذا التوقيت سيكون مثالاً حياً للدور الذي يلعبه النادي في ذلك.

وكشف القبيسي أن ناديه وضع عدداً من البدائل المناسبة التي يمكن الاستعانة بها في حال انتقال المدرب بصورة رسمية لتدريب المنتخب الوطني، وقال: «هنالك بدائل عدة، وسنختار بكل تأكيد الأنسب من بينها، نحن لدينا مواصفات معنية في المدربين الذين نتعاقد معهم وفق رؤية فنية واضحة، وكما قلت إننا سعداء بأن يجد مدربنا الحالي رازوفيتش هذا الاهتمام من جانب المنتخب الوطني».

يذكر أن نادي الظفرة كان قد مدد عقد مدربه الصربي في أبريل 2019 لمدة ثلاث سنوات مكافأة له على قيادته للفريق لنهائي كأس رئيس الدولة لأول مرة في تاريخ النادي، والذي خسره أمام شباب الأهلي، فيما كرر الإنجاز ذاته وقاد الفريق لنهائي الكأس مرة أخرى الذي سيجمعه بفريق العين.

- اتحاد الكرة سبق وأعلن أن هناك أربعة مدربين مرشحين لخلافة يوفانوفيتش.. دون التطرق إلى أسمائهم.

- المنتخب يستعد لاستئناف تصفيات كأس العالم، التي تم تحديد مواعيدها في أكتوبر ونوفمبر.

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