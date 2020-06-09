بالصور.. «أغنى رياضي في العالم» يمتلك «بينتهاوس رئاسياً» في دبي بـ 60.5 مليون درهم

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن أن نجم التنس السويسري روجيه فيدرر يعشق دبي، مشيرة إلى أنه يزورها بشكل دائم منذ 2014، ويمتلك فيها شقة قيمتها 13 مليون جنيه إسترليني (60.5 مليون درهم).

ونشرت الصحيفة تقريراً عن فيدرر عقب إعلان مجلّة «فوربس» عن قائمة تضمّنت أكثر 100 رياضي دخلاً في عام 2020، إذ تصدّر بطل التنس العالمي القائمة للمرة الأولى في تاريخه، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، ونجم كرة السلّة الأميركي ليبرون جيمس.

وقالت الصحيفة: «إن فيدرر تصدر القائمة للمرة الأولى في تاريخه، كأكثر حصداً للمداخيل في الأشهر الـ12 السابقة بإجمالي أرباح وصل إلى 106.3 ملايين دولار، وهي المرة الأولى أيضاً التي يحتل بها لاعب تنس هذه المرتبة».

وأضافت أن «أسطورة التنس ينفق جزءاً من الأرباح الكبيرة التي يجنيها في شراء العقارات والممتلكات باهظة الثمن، مشيرة إلى أن أبرز ممتلكات فيدرر هي شقة في دبي تبلغ قيمتها 13 مليون جنيه إسترليني».

وتابعت: «في عام 2014 أدرك فيدرر أنه يجب أن تكون لديه ممتلكات خاصة في دبي، خصوصاً أنه يذهب إلى هناك سنوياً في الشتاء، بسبب الأجواء الباردة في سويسرا التي يمتلك فيها منزلين، أحدهما تم بناؤه من الزجاج بالكامل على بحيرة زيوريخ، وتبلغ قيمته 6.5 ملايين جنيه إسترليني».

وأكملت: «النجم السويسري اشترى عقاراً في أحد أكثر الأبراج تميزاً في دبي، بتملكه (بينتهاوس رئاسي) في البرج الملقب بـ(لو ريف) التي تعني باللغة الفرنسية (الحلم)، والذي لديه إطلالة رائعة على الخليج العربي وبرج العرب وشاطئ جميرا، ومرسى دبي المملوء باليخوت التي تقدّر بمئات الملايين».

وأوضحت الصحيفة أن «البرج مكون من 50 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 689 قدماً، ويسكنه أيضاً نجم سباقات الفورمولا 1، الإسباني فيرناندو ألونسو الذي يمتلك أيضاً شقة في البرج نفسه».

ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور من داخل شقة روجيه فيدرر، وقالت: «الجناح الملقب بالرئاسي يضم خمس غرف نوم، إذ تحتوي كل غرفة على حمام داخلي خاص، إذ لم يبخل النجم السويسري على إنفاق أموال طائلة من أجل تجهيز الشقة التي تبلغ مساحتها 6100 قدم مربعة بطريقة فاخرة، وتضم غرفة طعام تناسب الملوك، كما أن المطبخ مثالي للطهو في المنزل».

وزادت: «يتحكم في الشقة نظام (المنزل الذكي) الذي يمكن استخدامه في كل غرفة لتحديد قوة الإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة، وعناصر التحكم في الوسائط المتعددة في كل غرفة، بينما تبلغ مساحة التراس 870 قدماً، والذي يوفر إطلالات خلابة على مرسى دبي والخليج العربي».

في المقابل، أكدت أن «روجيه فيدرر لن يجد صعوبة في مغادرة المبنى والذهاب إلى أي وجهة يرغب بها، من خلال وجود طائرة هليكوبتر يستطيع تأجيرها من خلال ضغطة زر عن طريق خدمة تم توفيرها في البرج».

ويعد روجيه فيدرر أحد أكثر الرياضيين في العالم تحقيقاً للمكاسب المالية من ممارسته الرياضة، إذ إن مجموع الجوائز التي حصل عليها من البطولات يتجاوز الـ700 مليون دولار، كما أنه وبرغم تقدم عمره في الرياضة التي تحتاج إلى جهد كبير وطاقة لا تنفد مثل التنس الأرضي، إلا أنه مازال يمتلك القوة والمرونة والمهارة التي تجعله حتى الآن بين المصنفين الثلاثة الأوائل في العالم.

- فيدرر يتحكم في الخدمات داخل الشقة بنظام المنزل الذكي

- شقة فيدرر في برج «لو ريف» وتعني باللغة الفرنسية «الحلم».

- نجم سباقات الفورمولا 1 ألونسو يمتلك شقة في البرج نفسه.

- البرج مزوّد بخدمة طائرة هليكوبتر يستطيع تأجيرها بضغطة زر.

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