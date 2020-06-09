باوزير: عانيت فقر دم وضيق تنفس في صغري.. والحاي جمعة أنقذني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

كشف لاعب فريق الظفرة لكرة القدم، الدولي خالد باوزير، أنه عانى مشكلات طبية في بداية مشواره الكروي مثل فقر الدم وضيق التنفس، ما كان يتسبب في عدم إكماله للمباريات حينما كان وقتها يبلغ 14 سنة، ضمن فرق المراحل السنية بنادي الوحدة، مشيراً إلى أن نصائح المدرب الوطني الحاي جمعة أنقذت مسيرته.

وقال في حديثه للقناة الرسمية لدوري الخليج العربي: «في مراحل الطفولة كنت أعاني فقر الدم وضيق التنفس، كما أنني لم أكن مواظباً على التدريبات، وفي أحد الأيام تحدث معي المدرب الحاي جمعة وعلمني المعنى الحقيقي لكرة القدم، ووضع لي برنامجاً خاصاً لتنفيذه صباحاً ومساءً حتى أتطور بالشكل الصحيح».

وأضاف: «واظبت على البرنامج الرياضي، وفي الوقت نفسه كنت أتابع حالتي مع الأطباء وأتناول الفيتامينات وبعض الوصفات الطبية، حتى استطعت أن أهزم الأمراض التي كنت أعانيها، ومن بعدها واصلت تطوير نفسي ومن الجيد أنني حالياً أستطيع خوض 90 دقيقة كاملة، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك».

وكشف لاعب فريق الظفرة عن احد الجوانب الخفية في شخصيته، وقال: «أقوم بالمقالب من وقت لآخر مع أصدقائي، وهم في المقابل يتعمدون إغاظتي حينما يخسر فريقي برشلونة في مباريات (الكلاسيكو)، لذلك أخبرهم بأنني لن أشاهد المباراة لأنني نائم».

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