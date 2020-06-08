العين يودّع مدرب الحراس زدرينكا.. والبديل برتغالي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن مدرب حراس مرمى العين، الروماني دان زدرينكا، رحيله رسمياً عن الجهاز الفني للفريق بعد عام ونصف العام عمل خلال هذه الفترة على تطوير أداء حراس عرين الفريق بعد أن كان قد انضم لـ«البنفسجي» خلال فترة المدرب السابق، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بينما استمر مع الطاقم الفني الكرواتي إيفان ليكو وواصل مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي يقود الفريق حالياً، في وقت ينتظر أن ينضم مدرب حراس من الجنسية البرتغالية. وقال زدرينكا على حسابه في «إنستغرام»: «اللحظات التي قضاها في نادي العين ستظل خالدة في ذاكرته، وإنه سعيد للغاية لكونه كانت لديه تجربة في النادي»، مؤكداً أنه يرحل عن النادي على الرغم من أنه كان لديه الكثير ليقوم به من عمل مع حراس مرمى الفريق.

وأضاف مدرب حراس مرمى الهلال السعودي سابقاً: «عام ونصف العام فترة مملوءة باللحظات الرائعة مع فريق جميل مثل العين، مهمتي مع النادي تنتهي هنا حتى لو كان لايزال لدي الكثير للقيام به، سيظل هذا الفريق دائماً في قلبي، ويسعدني أني جزء منه، لقد التقيت بالكثير من الأشخاص الجميلين، شكراً لكم جميعاً وللاعبين والإدارة والمعجبين». يُذكر أن العين سيعود للتحضيرات 20 الجاري، وستكون البداية بالفحوص الطبية على أن تكون انطلاقة المعسكر مطلع يوليو المقبل.

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