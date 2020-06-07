رسمياً.. الشارقة يضم خالد الظنحاني 3 مواسم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة تعاقده مع اللاعب خالد الظنحاني قادما من صفوف نادي الوحدة بعقد لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد مفاوضات جادة مع نادي الوحدة.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر "تويتر": "ملك جديد ينضم إلينا، نرحب بانضمام الظهير الأيمن خالد الظنحاني إلى قلعة الملوك قادما من نادي الوحدة".

ويشكل خالد الظنحاني "23 عاما" الذي يجيد اللعب في وظيفة الظهير الأيمن إضافة كبيرة لفريق الشارقة الذي سعى في الفترة الأخيرة إلى تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news