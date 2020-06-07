سرور: ظلم كبير سيقع على دبا الحصن إذا تم إلغاء دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد مشرف الفريق الأول لنادي دبا الحصن، محمد سرور، أن فريقه سيتعرض لظلم كبير، حال تم إلغاء منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى دون تصعيد صاحبي المركزين الأول والثاني، للعب في دوري المحترفين، لما تم صرفه من مبالغ مالية كبيرة وبذل جهود كبيرة في بناء الفريق، داعياً إلى إيجاد أي وسيلة تحفظ حق الأندية المتنافسة غير فقدانها لفرصة الصعود لدوري الخليج العربي.

وقال محمد سرور، لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى في دبا الحصن أن يتم استكمال منافسات دوري الدرجة الأولى حتى نهايته، وتحديد صاحبي المركزين المؤهلين للعب في دوري الأضواء، وهو لم يعد أمراً صعباً في الوقت الحاضر».

وتابع: «في حال إلغاء مسابقة دوري الدرجة الأولى، نتمنى تصعيد صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة، وأن يكون دوري المحترفين في الموسم المقبل من 16 فريقاً».

يذكر أن دبا الحصن يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 32 نقطة، خلفاً للمتصدر الإمارات برصيد 39 نقطة، ومتقدماً على البطائح الثالث 29 نقطة، والحمرية الرابع 27 نقطة، ودبا الفجيرة الخامس 26 نقطة.

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