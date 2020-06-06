العويس: العين استفسر عن ليما برسالة رسمية إلى إدارة الوصل

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

أكّد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، أن «العين بالفعل استفسر عن إمكانية ضم نجم الوصل فابيو ليما من خلال رسالة رسمية بعد طلب من مدرب العين بيدرو إيمانويل». وشدد على أن علاقة العين والوصل قوية وتاريخية، بينما نفى أن يكون العين عرض مبلغاً مالياً كبيراً وبعض اللاعبين لإتمام الصفقة، معتبراً ذلك مجرد شائعات.

وشدد العويس، خلال مقابلة مع قناة العين التلفزيونية، على أن النادي لم يُبدِ أي اهتمام بمدرب فريق الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، ونجم الأهلي، التونسي علي معلول، كما قال إن نادي العين متمسك بمدربه الحالي، ولا يفكر في تغييره. في جانب آخر، أكد استمرار الياباني شيوتاني والتوغولي لابا كودجو وكايو، وكذلك الكازاخستاني إسلام خان.

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