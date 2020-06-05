يوسف عبدالعزيز: لسنا أقل إمكانات من أوروبا لاستكمال المسابقة

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

اعتبر لاعب الجزيرة السابق، الدولي يوسف عبدالعزيز، أن «الإمارات لا تقل من حيث الإمكانات والقدرات البشرية والمالية عن الدول الأوروبية لاستكمال المسابقة، كما حصل في دول القارة العجوز»، وشدد على أن التصريحات الأخيرة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، بمثابة نقطة مضيئة بشأن استكمال الدوري.

وقال إن شروع الاتحاد في إدخال تقنية تخفيض درجات الحرارة في الملاعب، عمل مميز سيساعد على إقامة المباريات في ذروة ارتفاع الحرارة خلال الصيف، ما يساعد الاتحاد ورابطة المحترفين على تنفيذ خطة استئناف الدوري من دون مشكلات.

وأضاف: «من المنطقي والمقبول أن نستكمل مباريات الموسم الحالي، فلدينا كل الإمكانات لذلك، كما لدينا منظومة فعالة من الضوابط والاحترازات المعمول بها، والقادرة على حماية اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام من خطر فيروس كورونا».

وتابع: «من المهم في استكمال الدوري أن نحقق العدالة بين جميع فرق المسابقة، ونقدر جهد وعمل موسم كامل للأندية من أجل تحقيق الدرع، ومن حق أي نادٍ أن يجد نفسه في نهاية البطولة يجني ثمار عمله، ومراعاة العدالة أيضاً في ما يتعلق بالصعود والهبوط، وتحديد الفرق المشاركة في البطولات الخارجية».

ولفت: «يجب ألا نُغفل جانباً فنياً مهماً في عودة الدوري، أنه سيساعد المنتخب في التحضير بشكل جيد لاستكمال تصفيات كأس العالم 2022، وكذلك الأندية المشاركة في أبطال آسيا، حتى تكون جاهزة للمعترك القاري».

وأضاف: «كجماهير ورياضيين، نحن في اشتياق لعودة الحياة إلى ملاعبنا، فكُرة القدم بالنسبة لنا جزء كبير من الحياة، ويجب على إدارات الأندية أن تقدّر هذا الشعور للجماهير».

عيسى علي: الظروف الصعبة على الجميع

أكد لاعب الوصل السابق، عيسى علي، أن استكمال الدوري سيكون قراراً في غاية الصعوبة، مشدداً على أن الأندية واللاعبين قد لا يتمكنوا من خوض المباريات في شهر أغسطس، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت من العام، إلى جانب أن فترة إيقاف التدريبات والمباريات قد تصل إلى خمسة أشهر. وأوضح: «رغم هذه الصعوبات إلا أن استكمال الدوري سيكون قراراً عادلاً، خصوصاً أن الظروف الصعبة ستكون على جميع الأندية، بينما الفرصة ستصبح سانحة لحسم لقب الدوري داخل الملعب».

وتابع: «إلغاء الدوري سيتسبّب في ظلم بعض الأندية، وإمكانات الدولة تساعد على عودة المسابقة».

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