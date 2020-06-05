المصدر: الامارات اليوم

أوسو

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية الدوري المصري لكرة القدم يرغب في التعاقد مع محترف فريق عجمان، الغاني وليام أوسو، بعد تألقه الكبير مع فريقه الموسم الجاري، حيث أحرز 11 هدفاً بالقميص البرتقالي حتى الآن.

انزعاج

انزعجت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، من الموضوعات المثارة بشكل دائم عن مدربها في وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بعدما أثارت غضب الجماهير غير الراضية عن بقائه مع النادي في الموسم المقبل.

تخفيض

وضعت شركة كرة القدم في أحد أندية دوري الخليج العربي شرط تخفيض 20% من قيمة عقد اللاعبين الذين انتهت عقودهم في نهاية الموسم الجاري، كشرط للتجديد معهم، في الموسم المقبل، وهو الشرط الذي وافق عليه لاعبان فقط، ولم يشاركا في أي مباراة هذا الموسم.

تعميم

طلب اتحاد لعبة جماعية خلال تعميم داخلي جديد أصدره، أخيراً، من مسؤولي اللجان المختلفة في الاتحاد، عدم التعامل مع وسائل الإعلام، أو نشر أخبار وأنشطة هذه اللجان، علماً أن بعض هذه اللجان تشتكي عدم إظهار أنشطتها عبر وسائل الإعلام.

مدرب

تتحدث الأوساط الرياضية في الدولة عن اقتراب اتحاد الكرة من التعاقد مع مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، لتولي تدريب المنتخب الوطني، في وقت ضمت الترشيحات السابقة عدداً من المدربين، من بينهم مهدي علي، والروماني كوزمين، ومدرب كرواتيا زلاتكو داليتش، وزوران ماميتش.

مصير

طلب لاعب أجنبي من إدارة ناديه تحديد مصيره مع الفريق في الموسم المقبل، خصوصاً أنه تم استبعاده من قائمة النادي، آخر موسمين، بسبب تعرضه لإصابتين وإجرائه ثلاث عمليات جراحية.

sports@emaratalyoum.com

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