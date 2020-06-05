6 أسباب منطقية تجعل استكمال الدوري القرار الأنسب لجميع الأندية

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

أكد رياضيون أن استكمال مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الحالي، يعد القرار الأنسب لجميع الأندية، رغم الصعوبات التي تواجه إقامة المسابقة، بسبب صعوبة إجراء المباريات في شهر أغسطس، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من السنة، إلى جانب توقف الأندية عن التدريبات والمباريات فترة طويلة قد تصعّب من مهمتها في الاستعداد بشكل جيد لاستكمال الدوري.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هناك ستة أسباب منطقية تجعل استكمال الدوري أفضل خيار لجميع الأندية، موضحين أن التصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حول إمكانية التعاقد مع شركة مختصة في تخفيض درجات الحرارة داخل الملاعب باستخدام تقنيات حديثة، سيسهم في المساعدة على إقامة المباريات في هذه الفترة، إلى جانب عودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي في الدولة، كما أشاروا إلى أن استكمال المسابقة يحقق العدالة في المنافسة على اللقب، وتحديد البطل من خلال النتائج والمباريات وليس بقرار إداري، إضافة إلى عدم إهدار جهد الأندية في الموسم الحالي، أما السبب الخامس فهو الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها في الدولة، والتي ستساعد على إقامة المباريات دون خطورة على اللاعبين وجميع المشاركين في تنظيم المسابقة، وآخر الأسباب المنطقية، الاستفادة من النموذج الخاص بعودة الدوريات الأوروبية، رغم تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في «القارة العجوز».

الأسباب الـ6

1- استخدام تقنية تخفيض درجات حرارة الملاعب خلال الصيف.

2- عودة الحياة الاقتصادية في الدولة بشكل تدريجي.

3- استكمال المسابقة يحقق العدالة لجميع الأندية.

4- عدم إهدار جهد الأندية في موسم كامل.

5- الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المتخذة في الدولة.

6- الاستفادة من النموذج الخاص باستكمال الدوريات الأوروبية.

حسن إبراهيم: العودة تنهي المشكلات

قال لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي والوصل السابق، حسن علي إبراهيم، إن استكمال الجولات السبع المتبقية من مسابقة دوري الخليج العربي، هو الخيار الأمثل والأفضل، لافتاً إلى أن عودة المسابقة ستسهم في إنهاء جميع المشكلات المتوقع حدوثها في حال إلغاء الدوري، سواء بالترتيب الحالي، ومنح اللقب للمتصدر شباب الأهلي، أو إلغاء جميع النتائج بشكل عام.

وقال إنه لا توجد خيارات عديدة لتحديد مصير النسخة الحالية، وأوضح: «في حال إلغاء الدوري يجب تتويج شباب الأهلي باللقب مباشرة، لأنه متصدر الترتيب، أما الخيار الثاني فهو استكمال المسابقة، ما سيسهم في إنهاء جميع المشكلات التي قد تحدث في حال الإلغاء».

وأضاف: «عودة الدوري ستحقق العدالة، وسيكون الحسم داخل الملعب، سواء للقب أو في صراع الهبوط وتحديد المراكز المؤهلة لآسيا، بينما سنتجنب المشكلات، خصوصاً باعتراض العديد من الأندية على قرار إلغاء الدوري، سواء بتحديد هوية البطل أو عدمها».

وأشار إلى أن استكمل الدوري يتطلب منح الأندية فرصة إقامة فترة إعداد مناسبة، وقال: «العقبة الوحيدة التي أراها هي توقف المنافسات فترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر حتى الآن، وهو ما لم يحدث من قبل، لذلك يجب منح الأندية فرصة جيدة لإقامة فترة إعداد، خصوصاً أن المباريات في حال إقامتها ستكون في فترة الصيف».

رضا عبدالهادي: من السهل استكمال 7 جولات

قال لاعب الجزيرة السابق، الدولي، رضا عبدالهادي، إن المؤشرات الحالية في ما يتعلق بانخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الشفاء بين المصابين، وإقدام المجالس الرياضية على تعقيم الملاعب، تُعد حافزاً إيجابياً لاستكمال بطولة الدوري في أغسطس المقبل.

وأضاف: «استكمال الجولات السبع المتبقية لن يأخذ حيزاً كبيراً من أجندة الموسم المقبل، خصوصاً أن من الممكن أن تُجرى بعض التعديلات على نظام كأس الخليج العربي في الموسم الجديد، ليقام بنظام خروج المغلوب من بدايته كإجراء استثنائي، ثم تعود من بعدها البطولات في المواسم المقبلة إلى شكلها الطبيعي».

وأشار: «أرى أن استكمال المسابقة سيحقق العديد من المكاسب، أبرزها الحفاظ على المكتسبات التي حققها الدوري على مستوى آسيا، كونه مصنفاً من النخبة، إلى جانب الأمور التسويقية والتنظيمية التي حقق من خلالها مكاسب عدة في السنوات الماضية».

وتابع عبدالهادي: «من السهل جداً أن نخرج بقرار إداري بإلغاء الموسم، لكن أتصور أن توابع القرار ستظهر بعد ذلك، من حيث اللغط الدائر حول من هو بطل الدوري، وأحقية فرق دوري الهواة بإتمام عملية الصعود والهبوط، والجدل المتوقع في تحديد آلية الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة، وأتصور أن الموقف مازال بأيدينا لتفادي مثل هذه الأشياء واستكمال الدوري».

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