العوضي: من حق الفريق المتصدّر المطالبة باللقب

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

اقترح عضو مجلس إدارة نادي بني ياس السابق، المحلل الكروي الدكتور أحمد العوضي، اللجوء للجمعية العمومية لرابطة المحترفين، للفصل في أحقية منح شباب الأهلي لقب الدوري بقرار إداري في حال لم تُستكمل المسابقة.

وقال العوضي: «يمكن العودة للجمعية العمومية لرابطة المحترفين، للحصول على موافقتها بشأن تتويج المتصدر شباب الأهلي باللقب، وفي تلك الحالة سيخرج القرار باتفاق الأغلبية، ولا يمكن لأحد أن يعترض بعد ذلك».

وأضاف: «لقد أصبحت هناك حاجة إلى إعادة صياغة اللوائح من جديد، وإقرار لوائح معتمدة من الجمعية العمومية بشأن تحديد مستقبل المسابقة، في ما يتعلق بتتويج البطل وتحديد آلية الهبوط والصعود، في حال ألغيت بطولة الدوري لأي سبب، لمنع أي لغط مستقبلي مثل الذي يحدث حالياً».

وأوضح: «أثبت الكثير من المواقف أن اللوائح التي تُدير كرة القدم الإماراتية بحاجة إلى التنقيح والتعديل، في ظل التطورات التي تشهدها اللعبة تسويقياً وفنياً، وأيضاً على صعيد التعاقدات، لهذا لابد من تنظيم ورش عمل فنية وإدارية وقانونية، قبل انعقاد أي جمعية عمومية بـ10 أيام على أقل تقدير، وتتم دعوة الخبراء المتخصصين في كل المجالات للمشاركة بآرائهم في صياغة اللوائح الجديدة، لسد كل الثغرات الموجودة في لوائحنا الحالية».

وشدد العوضي على أن من حق شباب الأهلي أن يُطالب بتتويجه بطلاً للمسابقة، باعتباره المتصدر حالياً بفارق ست نقاط عن الوصيف، واستناداً إلى أن هناك العديد من الدوريات الأوربية والإفريقية توجت المتصدر باللقب، لكن أيضاً لا يجب أن نغفل حق الأندية الأخرى المنافسة في الاعتراض على قرار مثل هذا، استناداً إلى أن هناك سبع جولات متبقية في المسابقة، وفارق النقاط الست من الممكن تعويضه، وهذا ما يدفعنا إلى اللجوء للجمعية العمومية للرابطة للفصل في هذا الأمر».

للإطلاع على دوريات ألغيت وتم تحديد البطل ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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