الدوخي: هيكل إداري جديد لمدرسة الكرة في الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، مشرف مدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة في النادي، جاسم الدوخي، عن وضع هيكل لإداري جديد لمدرسة الكرة بالنادي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي من حرصهم على إحداث نقلة نوعية جديدة في هذا القطاع المهم، معتبراً أن الفئات العمرية التي تستقطبها مدرسة الكرة ستكون من عمر ست إلى 10 سنوات، مؤكداً أن هدفهم رفد النادي بالمواهب المميزة.

وقال الدوخي، لـ«الإمارات اليوم»: «الهيكل الإداري الجديد لمدرسة كرة القدم جاهز، وسنقوم بتقديمه لمجلس الإدارة في شركة كرة القدم بالنادي لاعتماده، ولدينا الكثير بالتأكيد من العمل الذي سنقوم به من أجل تطوير مدرسة الكرة والأكاديمية الخاصة في النادي، بما يليق بنادٍ كبير وعريق مثل نادي الشارقة، ورفده بالعناصر الموهوبة من اللاعبين في المستقبل».

وأشار جاسم الدوخي إلى أنهم يقومون، حالياً، بتجهيز ملف لعمل أكاديمية خاصة، من أجل اكتشاف المواهب، والعمل على صقلها.

وتابع: «لدينا طموحات كبيرة في الفترة المقبلة، وكلاعب كرة قدم أسعى إلى بناء جيل موهوب من اللاعبين، يستمر مع النادي لسنوات طويلة، خصوصاً في وجود مدرب صاحب خبرة وتجربة كبيرة، مثل جمعة ربيع، المدير الفني للأكاديمية».

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