تتويج «دريان» لمنصور بن زايد بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُوج الجواد دريان، المملوك لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الجولة الأولى لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في نسختها الـ27، أول من أمس، على مضمار دوفيل بفرنسا.

وأضاف «دريان» لقب الكأس بمحطتها الفرنسية للمرة الثانية إلى سجلات «ياس لإدارة سباقات الخيل»، بعد فوز المهر شهم في سباق عام 2018.

وتمكن «دريان»، الذي يشرف على تدريبه المدرب ديديه جيليمين، ويقوده الفارس اورتز ميندزبل، من تقديم عرض قوي لفت أنظار متابعي السباق ومسافته 2000 متر ضمن الفئة الأولى، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف يورو، وحسم اللقب بزمن 2:18:13 دقيقة، بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني «ميلابي»، فيما حل ثالثاً «هجريس تن».

وحقق المهر «فيكتور لودورم» بشعار غودولفين ثنائية رائعة للإمارات، بعد فوزه بلقب سباق الألفي غينز الإماراتي ـ الفرنسي للمهور، لمسافة 1600 متر، بمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى.

وحسم «فيكتور»، بإشراف المدرب اندريه فابر، وبقيادة الفارس ميكايل برزلونا، السباق بزمن 1:34:14 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن «ذا سمت»، بإشراف المدرب هنري بانتيل، فيما جاء اليسون في المركز الثالث.

وتوجت المهرة «دريم ان دو» بلقب الألف غينز الإماراتي ـ الفرنسي للمهرات لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، البالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، وذلك بإشراف المدرب فردريك روسي، وقيادة الفارس ماكسيم جيون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news