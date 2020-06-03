شباب الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع كارتابيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن نادي شباب الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، عقب انتهاء إعارته، أول من أمس، من ديبورتيفو لاكورونا الإسباني.

وذكرت صحيفة «فيتشاغيس» الإسبانية أن شباب الأهلي قرر عدم تفعيل خيار الشراء الإلزامي عقب انتهاء فترة الإعارة، الذي كان يمتلكه.

وأوضحت أن اللاعب أعلن على حسابه في «إنستغرام» عودته إلى ديبورتيفو لاكورونا، من خلال بث مباشر تحدث خلاله أنه سيواصل مشواره بالعودة إلى ناديه السابق الذي لعب له موسمين، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة.

وقال كارتابيا: «إن عقدي مع شباب الأهلي انتهى 31 مايو الماضي، ومن المقرر أن أعود إلى ديبورتيفو لاكورونا، بعدما لم يفعّل النادي الإماراتي بند خيار شراء عقدي عقب نهاية الإعارة».

وأضاف: «لا أعلم ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، لقد لعبت مع ديبورتيفو موسمين، والدوري الإسباني سيتم استئنافه الأسبوع المقبل، وبشكل عام عقدي يمتد مع النادي حتى يونيو 2022».

من جهته، قال المستشار الرياضي لنادي ديبورتيفو لاكورونا، ريتشارد بارال: «إن كارتابيا بات لاعباً في الفريق مرة أخرى»، موضحاً: «وكيل أعمال كارتابيا تواصل مع إدارة لاكورونا»، وأشار إلى رغبة شباب الأهلي في خفض المقابل المالي المنصوص عليه في عقده معنا، بشأن تفعيل بند خيار شراء كارتابيا، عقب انتهاء إعارته إلى النادي الإماراتي».

وأضاف: «من ناحية المبدأ كان رد إدارة ديبورتيفو لاكورونا هو الرفض، لأنه تم الاتفاق مسبقاً على بنود العقد، بينما ننتظر إذا كانت لدى شباب الأهلي الرغبة في تفعيل البند من عدمه، بينما حالياً بات كارتابيا لاعباً في صفوف لاكورونا».

وأشارت الصحيفة إلى أن شباب الأهلي طلب من وكيل أعمال كارتابيا خفض المقابل المالي، الذي يبلغ مليوني يورو، لشراء عقد اللاعب الأرجنتيني، بسبب الأزمة التي تعيشها معظم الأندية في العالم، جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، موضحة أن إدارة ديبورتيفو لاكورونا أكدت تمسكها ببنود العقد للموافقة على رحيل كارتابيا بشكل نهائي إلى شباب الأهلي.

وأضافت أن فرصة كارتابيا في المشاركة مع ديبورتيفو لاكورونا، خلال الموسم الحالي، قائمة رغم غلق باب القيد في الأول من فبراير الماضي، مبينة أنه في حال تعرّض لاعب في النادي الإسباني إلى إصابة ستبعده فترة طويلة، قد يتمكن لاكورونا من قيد اللاعب الأرجنتيني، وأن يشارك مع استئناف الدوري الإسباني للدرجة الثانية المقرر عودته في الأسبوع المقبل.

يذكر أن شباب الأهلي تعاقد مع فيدريكو كارتابيا في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادماً من ديبورتيفو لاكورونا، إذ شارك اللاعب في 15 مباراة في دوري الخليج العربي، بمعدل دقائق بلغت 1067 دقيقة، وأحرز أربعة أهداف، ومرر تمريرتين حاسمتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news