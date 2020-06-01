هنداوي: معوقات أمام «أصحاب الهمم» تحول دون تحقيق أرقام قياسية في «طوكيو 2021»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأستاذ في الجامعة الهاشمية الأردنية، خبير رياضات أصحاب الهمم، الدكتور عمر هنداوي، عن معوقات، تقف أمام رياضيي أصحاب الهمم وتحول دون الاقتراب من الأرقام القياسية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021، أبرزها فترة الحجر المنزلي الطويلة التي خضع لها اللاعبون جراء الإجراءات الاحترازية، والتي تتطلب من اللاعبين قرابة عام من التدريبات والعمل الجاد للعودة إلى مستوياتهم للفترة ما قبل دخولهم الحجر.

وقال هنداوي لـ«الإمارات اليوم»: إن «الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في الدول كافة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وأدت إلى توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي، والدخول في الحجر المنزلي، ستلقي بظلالها في الفترة الحالية مع عودة النشاط الرياضي، خصوصاً على رياضيي أصحاب الهمم، الذين بحاجة إلى فترات طويلة من إعادة التأهيل لاستعادة مستوياتهم البدنية مقارنة بنظرائهم من الرياضيين الأسوياء، خصوصاً أن فترة ابتعاد هؤلاء الرياضيين عن الأحمال التدريبية العالية لمدة تصل إلى 90 يوماً، ستصعب المهمة على الأجهزة الفنية في إعادة تأهيلهم بصورة آمنة من دون التعرض للإصابة، والتي تحتاج إلى قرابة عام من العمل الجاد والتدريبات، للعودة إلى مستوياتهم السابقة، وبالتالي عدم القدرة على بلوغ أغلبية هؤلاء الرياضيين الجهوزية المطلوبة لتحطيم أرقام قياسية في دورة الألعاب البارالمبية المقبلة (طوكيو 2021)، أو الاقتراب حتى من أرقامهم الشخصية، ما لم يتم اللجوء إلى أساليب متطورة والاتكال على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التدريبات التي تسهم في تحليل الأداء، ويمكن لها تسريع وتيرة العمل بصورة آمنة، واختيار الأحمال المناسبة في كل مرحلة من التدريبات التي تقي الرياضي التعرض للإصابة».

موضحاً: «اتكلت أغلبية الاتحادات وأندية أصحاب الهمم منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوقف النشاط الرياضي، على التدريبات المنزلية بتقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، إلا أن هذه التدريبات غير كافية لأغلبية رياضيي أصحاب الهمم، ولا تساعدهم في بلوغ الأحمال التدريبية التي تضمن احتفاظهم بلياقتهم البدنية، في ظل مخاوف الرياضي، خصوصاً في رياضات مثل رفعات القوة وألعاب تحتاج إلى وجود مساعدين وأدوات، للتعرض لإصابات خطرة تحتاج إلى فترات طويلة للتعافي منها، وبالتالي تعرض الرياضيين لمخاطر زيادة الوزن والسمنة، التي تتطلب مع اقتراب الرياضي من قضاء 90 يوماً بعيداً عن ناديه، قرابة عام من التدريبات للعودة إلى مستوياته السابقة، وبالتالي سيكون هؤلاء الرياضيون أمام تحديات كبيرة لتحطيم أرقام قياسية في (طوكيو 2021) أو حتى الاقتراب من أرقامهم الشخصية».

وأضاف: «رغم الاختلاف في درجات الإعاقة، إلا أن هذه الشريحة من الرياضيين، سواء الإعاقات الدماغية أو الجسدية، تتطلب التدريبات فيها بالشكل الاعتيادي مراقبة دقيقة من قبل الأجهزة الفنية، تسهم في منح الرياضي بلوغ الأحمال التدريبية التي تسمح بمواصلة تطوير أدائه ومستوياته من دون التعرض للإصابة، ومن هنا تأتي أهمية اتكال الاتحادات وأندية أصحاب الهمم على استخدام العلم وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في حال أرادت لرياضييها المنافسة على منصات التتويج في (طوكيو 2021)، خصوصاً أن مثل هذه التقنيات شائعة في رياضات كثيرة مثل الغولف، التي تعمد فيها الأجهزة الفنية والتدريبية على استخدام مجسات وأجهزة قياس توضع على جسم الرياضي، تمنح الحصول على بيانات دقيقة حول المستوى الحقيقي الذي بلغه اللاعب، والأحمال التدريبية المناسبة له التي تجنبه الإصابة، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف التي يجب العمل عليها، ونقاط القوة في أدائه التي يجب مواصلة العمل على تطويرها».

واختتم: «بنظرة سريعة على رياضة الأسوياء، نجد أن اتحادات الدول المتقدمة باتت أكثر انخراطاً في استخدام تحليل البيانات وإجراء الفحوص واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير رياضييها، فعلى سبيل المثال، شهدت (أولمبياد لندن 2012)، خضوع 450 رياضياً ممن حصدوا ميداليات ملونة لعمليات فحص دقيق، وتم إجراء أبحاث علمية تتعلق بكيفية الاستفادة من القدرات الجسدية والنفسية للرياضيين المتفوقين في تطوير قطاع الرياضة كافة، وأعتقد أن إدخال البحث العلمي والأكاديمي على شريحة أصحاب الهمم، أسوة بالأسوياء، سيساعد في تخطيهم للمعوقات التي تقف أمام قدرتهم على تحقيق الإنجاز الرياضي».

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