%100 نجاح زيجات أصحاب الهمم في «زفة حراير» منذ 2014

أكدت جمعية النهضة النسائية بدبي لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة نجاح الزيجات بين المشاركين من أصحاب الهمم في مبادرة العرس الجماعي «زفة حراير» بلغت 100%، منذ انطلاقها عام 2014، وأن هذه الزيجات أثمرت ولادة أطفال.

وأوضحت أن المبادرة، التي تقام برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تحرص على إشراك أصحاب الهمم، انطلاقاً من تكافؤ الفرص، والتأكيد على حق الجميع في الزواج وتكوين أسر مستقرة.

وأشارت إلى أن أصحاب الهمم يحصلون على جميع أشكال الدعم المقدمة للمشاركين، ومنها تنظيم حفل زفاف متكامل، وتوفير التسهيلات المناسبة لاحتياجات كل حالة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج.

وبيّنت أن المقبلين على الزواج من أصحاب الهمم قد يواجهون تحديات مالية، وبعض المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالإعاقة، والحاجة إلى التأهيل النفسي والأسري، وتوفير وسائل التواصل المناسبة.

وتقدم الجمعية برامج تأهيل إلزامية لجميع العرسان والعرائس المشاركين، تتناول الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ومهارات التواصل وإدارة الخلافات والتخطيط المالي والحقوق والواجبات الزوجية، مع توفير الترجمة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية خلال البرامج والاستشارات.

وأكدت أن «التأهيل قبل الزواج ليس مجرد برنامج تدريبي، بل هو استثمار حقيقي في استقرار الأسرة»، موضحة أن دورها يمتد بعد الزفاف إلى متابعة الأسر والتعرف إلى تحدياتها، وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية مجاناً. ويمكن للمشاركين كذلك الاستفادة من مبادرة «قرة عين»، المعنية بمتابعة الأسر التي يتأخر لديها الإنجاب، والاهتمام بأوضاعها الصحية.

فرحة الأبوة

وروى مشاركان من أصحاب الهمم تجربتيهما مع المبادرة، إذ قال المواطن أحمد الحاج إن الأبوة أضافت إلى حياته سعادة كبيرة، بعدما رزقه الله مولوده سيف أحمد، مؤكداً أن فرحته بابنه لا توصف.

وأضاف أنه تزوج في 25 يوليو 2024، وأن زوجته ليست من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن حياتهما تقوم على التفاهم والمودة والاحترام، وحرص كل منهما على فهم الآخر وتقدير ظروفه، مؤكداً أهمية التخطيط الجيد لبناء أسرة مستقرة.

وأوضح أن تجربته بدأت بإجراءات تسجيل ميسرة، مشيداً بدعم الجمعية وتوفيرها بعض مستلزمات العريس، بما سهّل ترتيبات الزواج.

وأشار إلى أن أبرز تحدياته في البداية كان عدم توافر سكن مناسب، إذ كان يقيم مع أسرته، ويبحث عن مسكن يوفر له ولزوجته الخصوصية. ولفت إلى أن الجمعية واصلت دعمه بعد الزواج، وساعدته في توفير التجهيزات الأساسية للمنزل، ما خفف الأعباء المادية، منوهاً كذلك بمساندة والده، ودعا المقبلين على الزواج من أصحاب الهمم إلى التواصل مع الجمعية والمؤسسات المعنية، للتعرف إلى برامج الدعم المتاحة.

«اختلافي سر جمالي»

من جانبه، وصف المواطن محمد يوسف مشاركته في العرس الجماعي بأنها من أجمل تجاربه، مؤكداً أن التيسير منذ بدء الإجراءات حتى الزفاف فاق توقعاته.

وقال إنه تعرّف إلى المبادرة عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، واتصل بالقائمين عليها بعد عقد قرانه.

وأضاف أنه لمس تعاوناً واهتماماً منذ إبلاغهم بأنه من أصحاب الهمم، وسُهّلت إجراءات التسجيل والاجتماعات، وتولت المبادرة ترتيبات الحفل، ومنها القاعة والتصوير، ما أتاح له ولزوجته وأسرتيهما الاستمتاع بالمناسبة بعيداً عن الضغوط، وأوضح أن زفافه أُقيم في 14 أبريل 2026، وأنه بدأ حياته الزوجية براحة مالية بعد تجنّب تكاليف الحفل، مثمناً دور الجمعية، ومؤكداً أن الزواج بداية حياة جديدة مملوءة بالجمال والسعادة.

وأكد استقرار حياته الزوجية، وعدم مواجهته تحديات تُذكر، مشيراً إلى أن زوجته داعمه الأول وسنده، وأن أسرته وأصدقاءه فرحوا بقرار زواجه وتسابقوا لمساعدته، ما عزز شعوره بأهمية وجوده في حياتهم.

وأوضح أنه من أصحاب الإعاقة الحركية، ويستخدم العكاز للمشي والكرسي المتحرك للمسافات الطويلة، مؤكداً إيمانه بقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وأن عبارة «اختلافي هو سر جمالي» تشكّل دافعاً له وتعكس نظرته إلى نفسه وعلاقته بالمحيطين به.

أحمد الحاج:

. فرحتي بابني لا توصف.. و«الجمعية» واصلت دعمي بعد الزواج، وساعدتني في تجهيز منزلي.

محمد يوسف:

. التيسيرات التي حصلتُ عليها فاقت توقعاتي.. وزوجتي داعمي الأول وسندي في الحياة.