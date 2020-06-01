«سلة النصر» تدشن أولى مراحل عودة استكمال الدوري اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة في نادي النصر، المدرب المصري أحمد عمر، إن الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة السلة في النصر، انتهيا منذ الأسبوع الماضي، من رفع التوصيات إلى إدارة الألعاب الجماعية في النادي، المتعلقة بخطط ومراحل إعداد فريق رجال السلة، لاستكمال ما تبقى من دوري الموسم الحالي، والتي تدشن اليوم بتدريبات «عن بُعد» بتقنيات الاتصال المرئي، خصوصاً في اللياقة البدنية، ضمن خطة تتماشى مع المواعيد المقترحة من قبل اتحاد اللعبة، التي تتضمن الانتقال تدريجياً بتدريبات خارج الصالة ولمجموعة صغيرة من اللاعبين يراعى فيها التباعد الاجتماعي، متبوعة بالانتقال التدريجي بخوض التدريبات داخل الصالة، ومن ثم المشاركة في دورة تنشيطية مطلع أغسطس المقبل ينظمها اتحاد اللعبة كمحطة إعداد أخيرة، قبل الدخول في القسم الأخير من الشهر ذاته في المنافسات وخوض مباريات الأدوار النهائية للبطولة.

وأوضح عمر لـ«الإمارات اليوم»، أن «المرحلة الأولى الخاصة بالتدريبات عن بُعد والممتدة لأسبوعين، ستركز على الجانب البدني، وفق خطة موضوعة من قبل مدربي اللياقة في الفريق، على أن تتبع بأسبوعين من التدريبات خارج الصالة عبر مجموعات صغيرة لا تتعدى أربعة لاعبين وستركز ايضاً على الجانب البدني، ومن ثم الانتقال مطلع الشهر المقبل بالتدريبات إلى أرضية الصالة وعبر مجموعات أكبر، بهدف استكمال ما تبقى من الإعداد البدني، بالإضافة إلى الشروع بمراحل الإعداد الفني».

وأضاف: «وفق المواعيد المقترحة من قبل اتحاد اللعبة والمتعلقة بعودة استكمال الدوري، سيُشارك الفريق مطلع شهر أغسطس بدورة تنشيطية ينظمها الاتحاد، تهدف إلى توفير مزيدٍ من عوامل التجانس بين عناصر الفريق واستعادة اللاعبين لحساسية المباريات، وذلك قبل الدخول في المراحل الأخيرة من الشهر ذاته في المنافسات الرسمية لعودة استكمال الدوري في أدواره النهائية، التي ستُقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني اللذان سيتأهلان لخوض المباراة النهائية مطلع شهر سبتمبر».

وعن محترفي النصر وتدعيم الفريق باللاعبين الأجانب، قال عمر: «أغلبية محترفي الأندية الأجانب أنهوا تعاقداتهم في شهر مايو، ما سيضع فرق الأندية التي ستكمل الدوري أمام سيناريوهات صعبة ومكلفة من الناحية المادية».

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