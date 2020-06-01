منتخب الناشئين يدشن تدريباته «عن بُعد» استعداداً لنهائيات كأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004، أمس، برنامجه التدريبي بنظام الاتصال المرئي (عن بُعد)، في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين خلال سبتمبر المقبل.

وشهدت التدريبات، التي أشرف عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني، ماجد سالم، وجهازه المساعد، مشاركة 27 لاعباً هم: سلطان عادل محمد، سيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء) علي كريم رمضان (الإمارات) مطر سالم الحوسني، محمد أحمد الحارثي (بني ياس) منصور عبدالرحيم محمد، زايد خميس مسعود، علي محمد المعمري، محمد خالد قطبة، أحمد محمد المرزوقي (الجزيرة) إبراهيم سلطان الكعبي (الذيد) علي طاهر إبراهيم (الشارقة)، سعيد جمال محمد، أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، (شباب الأهلي)، عبدالعزيز أحمد العلي (عجمان)، أحمد عبدالله البادي، خالد علي الحساني، حمد محمد الدرمكي (العين)، سعيد سالم المقدمي (الفجيرة)، جمال خليفة السعدي (النصر)، منصور صالح برغش، عوض محمد الكثيري، عبدالله أحمد منصور (الوحدة)، سعود محمد المري، عبدالله أحمد جعفر، محمد عبدالسلام عيسى (الوصل).

وقال مدير المنتخب، سالم اليعقوبي، في تصريحات صحافية، إن «الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات متواصلة عن بُعد مع الجهاز الطبي، لوضع البرنامج المناسب للاعبين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة الموسعة»، مشيراً إلى أن «البرنامج سيستمر لمدة أسبوع كامل، وسيتم خلاله التركيز على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية، خصوصاً في ظل توقف النشاط الرياضي نتيجة جائحة (كورونا) والاعتماد على التدريبات عن بُعد».

وأضاف اليعقوبي: «الجهاز الفني سيقوم بمتابعة اللاعبين ورصد معدل لياقتهم البدنية عبر الأجهزة الحديثة»، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً تاماً مع الأندية حول البرنامج الحالي الذي يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد».

وتأهل منتخب الناشئين إلى النهائيات عن جدارة، بعد تصدره للمجموعة السادسة التي ضمت منتخبات قرغيزستان والعراق ولبنان، حيث جمع العلامة الكاملة (تسع نقاط).

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 18 يونيو المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة، وذلك بنظام الاتصال المرئي وبمشاركة ممثلي كل المنتخبات المتأهلة.

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لاعباً في منتخب الناشئين يتدربون بقوة ضمن التحضيرات لبطولة آسيا.

المنتخب تأهل إلى النهائيات بالعلامة الكاملة أمام قرغيزستان والعراق ولبنان.

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يونيو المقبل موعد سحب قرعة البطولة بنظام الاتصال المرئي.

سالم اليعقوبي:

«البرنامج سيستمر لمدة أسبوع كامل، وسيتم خلاله التركيز على الجانب البدني، ورفع معدل اللياقة البدنية».

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