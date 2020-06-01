بني ياس يكرّم 100 طبيب ومتطوع في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم نادي بني ياس أكثر من 100 طبيب ومتطوع خلال الزيارة التي قام بها وفد النادي، أمس، للمستشفى الميداني بمنطقة أرض المعارض في أبوظبي، لدعم خط الدفاع الأول في مواجهة «كورونا» ضمن الخطط المجتمعية التي أطلقها النادي.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية، محمد الكثيري، للموقع الرسمي لنادي بني ياس إن «العاملين في خط الدفاع الأول ضربوا أروع الأمثال في روح التفاني والعمل، وبدورنا نوجه جزيل الشكر والعرفان إلى كل الطواقم الطبية والمتطوعين على جهودهم الحثيثة التي كانوا ومازالوا يبذلونها».

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