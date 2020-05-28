نادي الشارقة يبحث تفعيل الشراكة مع أكاديمية أياكس الهولندي

المصدر: منصور السندي - دبي

عقدت شركة الشارقة لكرة القدم بحضور أعضائها، اجتماعا عن بعد مع رئيس أكاديمية أياكس أمستردام الهولندي للتدريب، كورنيه جروينيديك، تم خلاله بحث آخر مستجدات تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الناديين.

وأكد عضو مجلس الإدارة، مشرف أكاديمية كرة القدم، حسن الحمادي في تصريح صحافي للموقع الرسمي لنادي الشارقة استمرار البرامج التدريبية المشتركة بين الناديين، والرغبة الأكيدة في الاستفادة من إمكانات ورؤى النادي الهولندي الرائد.

بدوره عرض جروينينديك الهيكل المقترح من قبل ناديه، والأشخاص المرشحين للإشراف على العمل مع نادي الشارقة. واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية للتباحث وتبادل الآراء، ومتابعة سير العمل في جميع الجوانب الفنية والإدارية، حتى تتحقق أهداف اتفاقية التعاون، التي كانت قد وقعت في يناير الماضي.

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