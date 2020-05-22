صحيفة فرنسية ترشح الشامسي للعب في الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق ■دبي

رشّحت صحيفة فرنسية حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدة، محمد الشامسي، للانضمام إلى صفوف نادي نيوكاسل الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، بعد الطفرة الكبيرة التي سيمر بها «الماكبايس» بانتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

واختارت صحيفة «بيتا نيوز» الفرنسية تسعة لاعبين عرب يمكنهم الانضمام إلى نيوكاسل في حلته الجديدة بالدوري الإنجليزي، بعدما اقتربت صفقة بيع النادي الإنجليزي من صندوق الاستثمارات السعودي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن «الملكية السعودية قد تؤثر بصورة مختلفة في الكرة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ رشحت حارس مرمى عربياً واحداً ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نيوكاسل، هو محمد الشامسي».

وأضافت الصحيفة أن «حارس مرمى المنتخب الوطني والوحدة من الأسماء التي لا يعرفها الكثير خارج الشرق الأوسط، ولكن إذا كان لدى نيوكاسل الرغبة في الاستثمار في المواهب الشابة، فيجب أن تضع ضمن حساباتها محمد الشامسي، البالغ من العمر 23 عاماً».

وأكملت: «يتميز الشامسي بالطول والمرونة والهدوء الملحوظ في طريقة لعبه، إذ أنه من المواهب التي أثبتت وجودها في دوري الخليج العربي، كما شارك مع المنتخب الإماراتي في كأس الخليج لكرة القدم».

وتابعت: «بالتأكيد لن يكون مستعداً لخوض تجربة الاحتراف مباشرة في الدوري الإنجليزي، بسبب اختلاف نسق اللعب في (البريمير ليغ) وقوته مقارنة بالدوري الإماراتي، ولكن حارس المرمى الذي تبلغ قيمته السوقية 325 ألف يورو، لديه القدرة على تطوير إمكاناته، بينما يعد التعاقد معه مغامرة كبيرة بالنسبة إلى النادي الإنجليزي».

في المقابل، اختارت الصحيفة ثلاثة لاعبين عرب، من الدوريات الأوروبية، هم: الجزائري يوسف عطال الذي يلعب في صفوف نيس الفرنسي (قيمته السوقية 20 مليون يورو)، ووصفته بأنه سيكون صفقة مناسبة للنادي الإنجليزي، خصوصاً أنه يبلغ من العمر 23 عاماً، وأشارت إلى أن طريقة لعبه تشبه أداء النجم البرازيلي داني ألفيس، كما أن عطال من الأسماء البارزة التي أسهمت في فوز الجزائر بلقب كأس إفريقيا 2019، والاسم الثاني هو المغربي نصير المزراوي، الذي يلعب في صفوف أياكس الهولندي (قيمته السوقية تبلغ 9.5 ملايين يورو)، وفي حال اتجه نيوكاسل للتعاقد معه سيجد منافسة قوية من لاتسيو الإيطالي، الذي يسعى لكسب خدماته في الصيف المقبل، بينما جاء المصري محمود حسن تريزيغيه ضمن القائمة، إذ يلعب في أستون فيلا الإنجليزي (قيمته السوقية ثمانية ملايين يورو)، ويعد من الخيارات الجيدة المتاحة للنادي الإنجليزي.

وعلى صعيد الدوريات العربية، رشحت الصحيفة لاعب النصر السعودي، مختار علي (قيمته السوقية 450 ألف يورو)، مؤكدة أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، والمولود في جدة، قد يكون صفقة مميزة، خصوصاً أنه سبق له اللعب في أكاديمية تشيلسي، إلى جانب أن أسرته تعيش في لندن.

كما اختارت لاعب الهلال السعودي سالم الدوسري (2.2 مليون يورو)، وسبق له خوض تجربة الاحتراف في فياريال الإسباني، ورشحت لاعب الشباب السعودي، عبدالله الحمدان (425 ألف يورو)، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يلعب في صفوف النصر السعودي (5.2 ملايين يورو)، والسوري عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي (6.5 ملايين يورو).

اللاعبون العرب المرشحون للانضمام إلى نيوكاسل

محمد الشامسي (الإمارات).

سالم الدوسري (السعودية).

عبدالله الحمدان (السعودية).

مختار علي (السعودية).

عبدالرزاق حمدالله (المغرب).

عمر السومة (سورية).

محمود تريزيغيه (مصر).

يوسف عطال (الجزائر).

نصير المزراوي (المغرب).

325

ألف يورو القيمة السوقية لحارس مرمى الوحدة محمد الشامسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news