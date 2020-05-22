حسن إسماعيل: أنصح حراس المرمى بتدريبات الحبل والجدار في المنزل

المصدر: منصور السندي ■دبي

قدّم مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمحاضر الفني الدولي بالاتحاد الآسيوي، حسن إسماعيل، العديد من النصائح لحراس مرمى دوري الخليج العربي، خلال فترة وجودهم في منازلهم حالياً بسبب جائحة كورونا.

وحدد حسن إسماعيل نوعية التمارين التي من الممكن أن يستخدمها حراس المرمى في منازلهم بسبب الحجر الصحي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أنصحهم بتدريبات الحبل والجدار في المنزل، بجانب أهمية محافظة الحارس على وزنه الطبيعي دون زيادة خلال فترة الحجر المنزلي، لأن ذلك مهم بالنسبة لرشاقة جسمه، وفي عملية الارتقاء على الكرة والتركيز الجيد خلال المباريات المختلفة».

وتابع:«بالنسبة لتمارين الجدار فإن الحارس دائما لديه حساسية الكر، وتكون ردة فعله سريعة، وكذلك يكون تركيزه عالياً، ورغم أن هذا التمرين بسيط جداً إلا أن فائدته الفنية كبيرة لحارس المرمى، وتجعله أكثر جاهزية».

وأضاف: «أما على صعيد تدريبات الحبل فتجعل الارتقاء عند الحارس سريعاً، وتبدأ هذه التمارين بدقيقة واحدة، وتتدرج حتى تصل إلى 10 دقائق»، وقال إن التدريب الحديث لحراس المرمى على مستوى العالم يقوم على استخدام الحبل في التمارين، وأوضح: «كانت تمارين الحبل في السابق تستخدم في الملعب، لكن حالياً تستخدم في الصالات كذلك، والحبل لا غنى عنه في تدريبات حراس المرمى».

وأضاف: «في حال توافر حوض في المنزل، فإن تمارين السباحة أيضاً فيها فائدة كبيرة جداً لحراس المرمى، وكذلك أيضاً التمارين على الشاطئ». يذكر أن اللاعبين ابتعدوا عن جو التدريبات الاعتيادية منذ منتصف مارس الماضي، نتيجة توقف النشاط الكروي، وكذلك التزام اللاعبين منازلهم بسبب الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس «كورونا».

طالبهم بالمحافظة على أوزانهم الطبيعية دون زيادة خلال جائحة «كورونا».

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