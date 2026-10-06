احتاج حبل غسيل.. فقطع حبل أمان عامل في الطابق 30

أثار أحد السكان المسنين في جنوب الصين موجة من الغضب على الإنترنت، بعدما قطع حبل الأمان الخاص بعامل كان ينفذ أعمال إصلاح على ارتفاعات شاهقة، لاستخدامه في نشر الغسيل.

وقعت الحادثة عندما كان «ليو»، وهو عامل من مدينة فوشان في مقاطعة قوانغدونغ، يقوم بإصلاح الجدار الخارجي لمبنى شاهق. وبعد نزوله من الطابق الثلاثين إلى منصة في الطابق الثاني، اكتشف أن أحد حبال الأمان الخاصة به قد قُطع، فيما بقي جزء من الحبل على المنصة.

ولحسن الحظ، لم يكن أي عامل يستخدم الحبل أثناء تنفيذ أعمال على ارتفاعات شاهقة في اللحظة التي قُطع فيها، ما حال دون وقوع حادث قد تكون عواقبه خطيرة.

وقال «ليو»، وفقاً لما أوردته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، إن طول الحبل بلغ 120 متراً، وإن أكثر من 10 أمتار منه أزيلت، ما جعله غير قادر على إكمال نزوله إلى الطابق الأول، واصفاً ما حدث بأنه تصرف «طائش».

وكشف تحقيق لاحق أن المسؤول عن قطع الحبل أحد سكان المبنى المسنين، ويبلغ من العمر أواخر السبعينيات، ويقيم في الطابق الثاني، من دون الكشف عن جنسه.

وقال المقيم إنه لم يكن يعلم أن الحبل مخصص للسلامة أو أنه يُستخدم في أعمال على ارتفاعات شاهقة، موضحاً أنه قطعه لاستخدامه حبلًا لنشر الغسيل.

ونظراً إلى تقدم المقيم في العمر، قرر «ليو» عدم إبلاغ الشرطة بالحادثة. وبعد مناقشات مع شركة إدارة الممتلكات في المبنى، طالب بتعويض قدره 400 يوان، أي نحو 60 دولاراً أميركياً، عن الحبل التالف.

وأثارت الحادثة موجة من الاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حيث حصدت المنشورات المتعلقة بها أكثر من 61 مليون مشاهدة.

وانتقد أحد المتابعين هذا التصرف، واصفاً إياه بأنه «محاولة قتل»، معتبراً أن التقدم في العمر وعدم المعرفة بوظيفة الحبل لا يبرران إتلاف ممتلكات الآخرين.

وبموجب القانون الصيني، قد يحظى الأشخاص الذين يبلغون 75 عاماً أو أكثر بمعاملة أكثر مراعاة في بعض القضايا المدنية والجنائية، بما في ذلك إمكان تخفيف بعض العقوبات أو التبعات القانونية. كما يُعفى من بلغوا هذه السن عموماً من عقوبة الإعدام، باستثناء بعض الحالات التي تنطوي على جرائم بالغة الخطورة.