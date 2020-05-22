شفاء نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة من فيروس كورونا

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن تعافي نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز السلمان، من فيروس كورونا الذي كان قد جرى تشخيصه به خلال الأيام الماضية.

ونشر اتحاد الطائرة بياناً عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام» قدم خلاله عبارات التهاني لنائب رئيس مجلس الإدارة لتعافيه من المرض.

ويعد السلمان أول عضو مجلس إدارة في الاتحادات الرياضية بالدولة يتم تشخيصه بكورونا.

وقال الاتحاد في بيانه: «يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالحمد والشكر لله عز وجل، ولعبدالعزيز السلمان على شفائه وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية، شفاكم الله وعافاكم وخفف عنكم الألم وكتب لكم الأجر والثواب، وحفظكم وحفظ عائلتكم من كل مكروه».

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