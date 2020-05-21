راشد بن حميد: خلوة افتراضية لاتحاد الكرة يوليو المقبل

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعا اليوم بنظام الاتصال المرئي عن بعد، واطلع على تقارير وتوصيات اللجنة المختلفة.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": عقدنا اليوم اجتماعاً عن بُعد لمجلس إدارة اتحاد الكرة، واطلعنا على تقارير وتوصيات اللجان المختلفة، واعتمدنا إقامة خلوة افتراضية في شهر يوليو المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء الفنيين وصُناع القرار".

وأضاف الشيخ راشد بن حميد "مستمرون في أعمالنا بهدف تطوير منظومة الكرة الإماراتية ". ومن المنتظر أن يكون اتحاد الكرة قد بحث العديد من الملفات المهمة، أبرزها مصير دوري الخليج العربي، وكذلك موضوع الحسم في مدرب المنتخب الوطني الجديد، خلفا للمدرب السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش.

ولم يصدر عن اتحاد الكرة أي تفاصيل بخصوص هذين الملفين حتى الآن، حيث ما يزال القرار المبدئي باستئناف الدوري في أغسطس المقبل.



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