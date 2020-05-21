تحديد مواعيد جديدة لمونديال أبوظبي للسباحة

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة " فينا " عن الموعد الجديد لبطولات العالم للسباحة التي كان من المقرر اقامتها في أبوظبي (ديسمبر 2020)، وذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن بطولة العالم للسباحة لمسافة (25 متر) في أبوظبي، ستقام من 13-18 ديسمبر 2021، كما سيقام المؤتمر الدولي للألعاب المائية خلال 10-12 من نفس الشهر. وتوصل الاتحاد الدولي للتواريخ الجديدة بعد التنسيق المشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي والجهات المختصة عن الازمة الحالية في الإمارات، الأمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على سلامة وصحة الجميع وتقديم كل السبل من أجل تحقيق النجاح للتجمع العالمي الذي تستضيفه الإمارات للمرة الثانية بعد التجربة الناجحة التي أقيمت في دبي عام 2010.

وقال رئيس الاتحاد الدولي، خوليو ماليوني: "في ظل التنسيق مع الأطراف والجهات المختصة في دولة الإمارات على مدار الأسابيع الماضية، فنحن على ثقة بأن القرار الذي اتخذناه يصب في مصلحة جميع المشاركين في بطولات العالم للسباحة لمسافة 25 متر في أبوظبي،" مضيفاً:"سيحقق الموعد الجديد في أبوظبي نجاحًا جديداً وسيكون مرة أخرى مصدر إلهام لتطوير السباحة والألعاب المائية في المنطقة".

وأكد من جانبه أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: "إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تولي اهتماما كبيرا لسلامة وصحة الجميع وتتخذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية، وتواصل جهودها الاستثنائية من أجل محاربة تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد -19 )"، مضيفاً: "التنسيق المشترك مع الاتحاد الدولي والجهات المختصة في الدولة، شهد التوصل لخيار مناسب بتأجيل بطولات العالم للسباحة (أبوظبي 2020) إلى ديسمبر 2021، بهدف تأمين سلامة وصحة جميع المشاركين، والحفاظ عليهم وحمايتهم من أجل العودة للمنافسة والتحدي في الموعد الجديد وإثراء الحدث العالمي"، مؤكدا أن أبوظبي حريصة على تنظيم منافسات البطولة بأعلى معايير السلامة ،بما يواكب سمعتها العالمية المرموقة.

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