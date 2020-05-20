«أوسس التطوعي» للجوجيتسو يوزع 1000 سلة غذائية على الأسر المتعففة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم فريق أوسس التطوعي، الذي تم إنشاؤه تحت مظلة اتحاد الجوجيتسو، أولى مبادراته الرامية لتوزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المتعففة، في مختلف إمارات الدولة خلال الشهر الفضيل، تضم المواد الأساسية كالأرز والحليب والطحين والزيوت. وكانت جولات الفريق شملت إمارات أبوظبي ورأس الخيمة، ودبي والشارقة وعجمان، بالتعاون والتنسيق التام مع «الهلال الأحمر الإماراتي»، حيث بدأت في العاشر من رمضان (الثالث من مايو)، واستمرت حتى 12 الجاري.

وقال الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، فهد علي الشامسي، في تصريح صحافي: «كنا على ثقة مطلقة بقدرة فريق أوسس التطوعي على تحقيق النجاح في أولى مبادراته، إذ تنبع هذه المبادرة من القيم الحميدة التي يتحلى بها أعضاء الفريق، الذين لم يتأخروا عن مد يد العون فور تأسيس الفريق، ليبرهنوا بعملهم على تماسك مجتمعنا، ووقوف جميع فئاته صفاً واحداً في أوقات الأزمات.

وعلى مدى أيام المبادرة، توجه الفريق إلى منازل الأسر المدرجة ضمن قوائم معدّة مسبقاً، وقاموا بتسليم المير الرمضاني وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، علماً بأن أعضاء الفريق المشاركين في المبادرة كانوا يخضعون للفحوص الصحية الدورية، ويتخذون أعلى درجات الوقاية والتعقيم، قبل انطلاق جولاتهم اليومية وبعد انتهائها.

ويتيح فريق «أوسس» لجميع لاعبي الجوجيتسو، وكل سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، فرصة التطوّع والمشاركة في خدمة المجتمع.

• توجه الفريق إلى منازل الأسر المدرجة ضمن قوائم معدّة مسبقاً.

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