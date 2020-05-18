إنهاء الدوري.. هل يصدر اتحاد الكرة القرار الخميس؟

المصدر: منصور السندي-دبي

أعلن اتحاد كرة القدم أنه سيعقد اجتماعا الساعة 4 عصر يوم الخميس المقبل برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد.

ولم يذكر الاتحاد بنود الاجتماع، لكن مصادر لـ"الامارات اليوم" رجحت أن يحمل الاجتماع اهمية بالغة، كونه سيحدد مصير دوري الخليج العربي وباقي بطولات الموسم، فضلا عن بحث ملف مدرب المنتخب الوطني.

يذكر ان مصير الدوري ظل معلقا رغم القرار الأخير الصادر من اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين بعودة أنشطة الموسم في أغسطس المقبل، اذ لم يتطرق القرار الى توضيح مسألة استكمال الدوري المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا أو المقصود الموسم الجديد.

ورشحت مصادر أن هناك اتجاها قويا لإمكانية إنهاء الدوري هذا الموسم خصوصا في اعقاب تقديم أندية مطالبات عدة لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين في هذا الخصوص ومنح الأندية الفرصة الكافية للإستعداد للموسم الجديد.

ويبحث اتحاد الكرة أيضا ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطني خلفا للمدرب السابق الصربي إيفان يوفانوفيتش الذي تمت إقالته من منصبه على الرغم من أنه لم يتم يقود المنتخب في أي مباراة منذ التعاقد معه في ديسمبر الماضي خلفا للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك.

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