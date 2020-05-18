بني ياس يجدد عقد الحارس فهد الظنحاني 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تجديد عقد حارس الفريق الأول فهد الظنحاني لثلاث سنوات حتى عام 2023، في خطوة من النادي لربط لاعبيه المميزين بعقود طويلة.

وقال النادي على موقعه الرسمي اليوم الاثنين: «إن فهد قدم موسم استثنائي مع بني ياس وأسهم كثيراً مع زملاءه في نظافة الشباك في أكثرمن سبع مناسبات خلال المباريات السابقة التي لعبت، كما أن الظنحاني حصل على جائزة أفضل حارس بالشهر مرتين من رابطة المحترفين».

من جهته، عبر الحارس عبر الظنحاني عن سعادته بالتجديد وشكر مسؤولي النادي وكل من ساهم في بقاءه في بيته الثاني، مؤكداً عزمه تقديم كل مايستطيع من أجل اسعاد جماهير السماوي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news