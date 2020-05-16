بني ياس يوقع عقد احتراف مع لاعبه الشاب عبدالله الرميثي

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن توقيع عقد احتراف مع لاعب الفريق عبدالله الرميثي لأربع سنوات قادمة حتى عام 2024 ليكون لاعباً في صفوف نادي بني ياس والفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان صحافي عبر موقعه الالكتروني، الجمعة، إن عبدالله الرميثي اكمل عامه الثامن عشر وهو أحد أبناء أكاديمية النادي ومثل منتخب الإمارات الأولمبي والشباب في عدة مناسبات سابقة، كما أنه تألق في المراحل السنية وحصد لقب الهداف في عدة مراحل مما جعله نجماً واعداً ومستعداً للتواجد رفقة زملاءه بالفريق الأول

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