المصدر: الامارات اليوم

روزا

كشفت صحيفة «لانسي» البرازيلية عن تلقي لاعب حتا، صامويل روزا، عرضاً للعودة للعب في الدوري البرازيلي، مشيرة إلى أن اللاعب المعار من النصر إلى «الإعصار»، رفض العرض، ويرغب في الاستمرار باللعب في دوري الخليج العربي.

طلب

طلب لاعب من ناديه السابق العودة مجدداً إلى الفريق الأول في الموسم المقبل، ولو على سبيل الإعارة، بعد أن ارتبط مع ناديه الحالي بعقد لمدة أربعة مواسم دون أن يخرج من حسابات مدربه الحالي المتوقع استمراره في الموسم المقبل، لكن اللاعب تلقى رداً صادماً، حيث رفض ناديه السابق عودته، كونه ليس في حاجة إلى خدماته.

قلق

أبدى مدرب أجنبي قلقه من بطء ناديه في التحرك لإبرام صفقات للاعبين جدد يحتاج إليهم على صعيد المواطنين والأجانب، بعدما اتفق الطرفان على دعم الفريق بستة لاعبين جدد، بينهم ثلاثة في خط الدفاع.

تراجع

تراجع لاعب مشهور عن خطته المستقبلية بترك ناديه، والانتقال إلى نادٍ آخر يبعد عن مكان إقامته بنحو 120 كيلومتراً، خوفاً من أن يفقد وظيفته، التي حصل منها على تفرغ كامل في الموسم الحالي للمشاركة مع ناديه في مباريات الدوري، إذ ينوي تجديد عقده بالشروط المالية التي عُرضت عليه من قبل.

صفقات

طالب بعض أنصار فريق الشارقة الإدارة الجديدة بإبرام صفقات مميزة، وأبدوا سعادتهم بالأخبار الرائجة عن اهتمام الفريق بخدمات أحمد خليل، كما قالوا إن الفريق في حاجة لإيجاد بديل للبرازيلي كايو.

لاعب

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأحد اللاعبين الأجانب بأحد الفرق الكبيرة في دوري الخليج العربي، وهو يحمل حقائبه ويغادر إلى بلده بشكل مفاجئ.

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