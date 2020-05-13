صحيفة أذربيجانية: لاعب بني ياس ألميدا من دون عقد قريباً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت صحيفة «سبوتنيك» الأذربيجانية أن قائد المنتخب الأذربيجاني، ريتشارد ألميدا، الذي يلعب في صفوف فريق بني ياس، منذ يناير الماضي، سيصبح قريباً من دون عقد، نظراً لأن علاقته مع ناديه ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، في وقت جرى فيه تعليق مسابقة الدوري بسبب تفشي وباء «كورونا» المستجد.

وذكرت الصحيفة أن ألميدا هو سادس أغلى اللاعبين في دوري الخليج العربي الذين تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 1.6 مليون يورو، وهو أحد اللاعبين الـ10 في قائمة تضم أيضاً لاعب العين الكازاخستاني إسلام خان، إضافة إلى لاعب النصر، الإسباني الفارو نغريدو.

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