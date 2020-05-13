«ابس» بطلاً للجولة الرابعة في كأس الوثبة بتولوز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج الجواد «ابس» بإشراف توماس فورس وبقيادة أوليفييه بيلييه، بطلاً للجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز «بري دجلفور»، التي أقيمت أول من أمس بمضمار تولوز، ضمن رزنامة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة للعام الجاري 2020، وتأتي إقامة السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتمع للسباق البالغة جائزته 15 ألف يورو، وطوله 1600 متر، 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات، لم تسبق لها المشاركة من قبل، حيث أقيم السباق عقب عودة السباقات في فرنسا، خلف الأبواب المغلقة (دون جمهور).

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