"فيفا" يقيم مؤتمره الـ70 "عن بعد".. ويحدد موعده الجديد

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، أن المؤتمر السبعين الذي كان مقررا عقده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الخامس من يونيو 2020، تم تأجيله إلى 18 سبتمبر 2020 في ذات المكان، وسيقام عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد، عوضاً عن الحضور الشخصي، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وذكر اتحاد الإمارات في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن الاتحاد الدولي قرر إجراء المؤتمر السبعين عبر الاتصال المرئي، تماشياً مع الوضع الصحي الراهن، الذي يشهده العالم بسبب فيروس كورونا، وبسبب صعوبات السفر التي تواجهها الدول كافة، وتسهيلاً للجميع للمشاركة.

ويستعرض الاتحاد الدولي في وقت قريب مع الاتحادات الأعضاء جدول أعمال المؤتمر، ويستقبل اقتراحاتهم وآرائهم.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news