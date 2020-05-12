100 مدرب يشاركون في ورشة عمل عن بُعد لاتحاد الكرة

نظم اتحاد كرة القدم أمس ورشة عمل لتأهيل مدربي كرة القدم للأولمبياد الخاص، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبمشاركة 100 مدرب من أندية ومراكز أصحاب الهمم والأولمبياد الخاص، ومُعلمي التربية الرياضية.

وتناولت الورشة التي نُظمت بنظام الاتصال المرئي عن بعد، محاور عدة قدمها المحاضر الوطني الآسيوي المعتمد جمال الحساني, منها معرفة أساسيات علم تدريب كرة القدم، وإعداد المدرب، وكيفية تغلب مدرب كرة القدم على تداعيات فيروس كوفيد-19، وتوزيع المهام على الطاقم الفني والإداري للفريق، وتواصله المستمر مع اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى معرفة آليات التواصل ومراقبة المدرب للحالة الصحية والبدنية للاعبين والتدريبات، التي يجب أن يمارسها اللاعب خلال الفترة الحالية وأهمية التخطيط للمرحلة المقبلة.

وأشاد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي في عقد العديد من الدورات والورش والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي تستضيفها الدولة، مشيراً إلى أن ورشة عمل أمس كانت الأولى ضمن سلسلة من الورش المختلفة التي ستقام على مدار الأيام المقبلة سواء للكوادر الفنية والإدارية وكذلك الحكام.

وقال بن هزام: إن اتحاد الكرة في بيان صحافي لاتحاد الكرة «حسب توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، يحرص دائماً على المشاركة الفعالة في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية بالدولة خاصة الكروية وتسخير كل إمكانياته الفنية والبشرية، وذلك ضمن مسؤوليته المجتمعية التي تحقق التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات والجهات الرياضية، لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات للرياضة في دولة الإمارات».

من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي: «تأتي ندوة تأهيل مدربي كرة القدم بالأولمبياد الخاص ضمن سلسلة جديدة من الندوات وورش العمل الإلكترونية للمدربين والإداريين التي ننسق لتنظيمها مع الاتحادات والجهات الرياضية المختلفة لتعزيز قدرات وكفاءة الكوادر العاملة والمنتسبة للأولمبياد الخاص الإماراتي، وإطلاعهم على أهم وآخر التطورات في المجال الرياضي المختص برياضات اللاعبين من أصحاب الهمم ذوي التحديات الذهنية، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تستهدف رفع مستوى أداء الكوادر الفنية والإدارية، ونشر الثقافة الرياضية الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع».

وأشار الهاشمي إلى أن الرياضة في دولة الإمارات نجحت في رفع مستوى التضامن والتكاتف بين الجميع، بعد أن جمعت ممارسيها الأصحاء وأصحاب الهمم في فريق واحد، وهو ما نطلق عليه الرياضة الموحدة، مشيداً بالدور الذي يلعبه اتحاد كرة القدم ومساهمته في تطوير المستوى الفني لفريق كرة القدم في الأولمبياد الخاص الذي استطاع أن يحقق نتائج إيجابية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي استضافتها العاصمة أبوظبي 2019.

بدوره عبر جمال الحساني عن سعادته بالمشاركة الإيجابية والفعالة للمدربين خلال فعاليات الورشة التي شهدت نقاشاً وتبادلاً للمعلومات حول مستجدات التدريب وأساليبه الجديدة باستخدام التكنولوجيا والأجهزة الحديثة، معرباً عن شكره وتقديره لاتحاد الكرة على المبادرات التي يقوم بها خلال فترة توقف النشاط الكروي وتنظيمه للعديد من الورش الفنية التي تخدم قطاع كرة القدم بالدولة.



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