رئيس اللجنة الطبية في العين يطالب بـ 7 تبديلات إذا استؤنف الدوري

المصدر: معاذ كمبال - العين

طالب رئيس اللجنة الطبية بشركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور طلال الخزرجي، اتحاد كرة القدم بتعديلات تسمح بإجراء سبعة تبديلات خلال المباراة الواحدة بدلاً من ثلاثة، لأن الدوري سيقام في درجة حرارة مرتفعة خلال شهر أغسطس.

وقال الخزرجي في حديثه لقناة العين: «أقترح ومن رؤية طبية اعتماد بعض التعديلات التي تتلاءم مع عطاء اللاعبين في ظل درجتي حرارة ورطوبة مرتفعتين، أبرزها لائحة التبديلات من خلال رفع سقف التغييرات إلى سبعة بدلاً من ثلاثة».

وأضاف: «هذا الأمر الذي يعزز من انخفاض الإصابات ويسهم في تخفيف العبء على اللاعبين والفريق بأكمله بنسبة 50%، بالإضافة إلى رفع المستوى الفني للمباريات من خلال توزيع المجهود على أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في المباراة».

وحول التعديلات التي يراها من ناحية طبية، لحماية اللاعبين من الإصابات في تلك الفترة، قال: «في اعتقادي أن استئناف الدوري في أغسطس مع ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة سيفرض على اللجنة المعنية بإدارة المسابقات تحديد انطلاقة المباريات بعد الثامنة مساءً حتى تقام في درجة حرارة منخفضة».

وأضاف رئيس اللجنة الطبية أن «الطقس في الدولة خلال شهر أغسطس لا يساعد على استئناف مسابقة دوري الخليج العربي، إلا في حال اعتماد اتحاد الكرة بعض التعديلات على لائحة المسابقات من أجل وقاية اللاعبين من التعرض للإصابات الرياضية، خصوصاً أن مرحلة التحضير يتوجب أن تبدأ في يوليو والجرعات التدريبية المكثفة الخاصة برفع معدل اللياقة البدنية في ظل ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة تنعكس سلبياً على صحة اللاعب وتؤثر على الحضور الذهني ومعدل التركيز وتفرض عليهم ضغوطاً نفسية».

طلال الخزرجي:

الطقس خلال أغسطس لا يساعد على استئناف مسابقة دوري الخليج العربي.

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