رفع قيمة جوائز بطولة الإمارات للألعاب الإلكترونية والرياضية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات للألعاب الإلكترونية والرياضية التي ينظمها نادي بني ياس عن زيادة عدد الجوائز للمسابقات الإلكترونية والتحديات البدنية ورفع قيمتها، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جائزة أسبوعية مقدمة من شركة سوني جائزة لمن يحصل على أعلى النقاط، وستكون الجائزة عبارة عن جهاز «بلاي ستيشن» (النسخة المتطورة).

وقالت اللجنة في بيان، أمس: «إن قرار رفع قيمة وزيادة عدد الجوائز للبطولة يأتي بسبب الإقبال الذي تشهده البطولة والمشاركات الواسعة والندية التي تشهدها منافسات البطولة التي تصل إلى 40 بطولة، و16 لعبة مثيرة من الألعاب المشهورة عالمياً، إذ يتنافس أكثر من 3500 شخص من 30 جنسية، في وقت لايزال الباب مفتوحاً أمام الراغبين في التسجيل».

وأطلق نادي بني ياس البطولة الإلكترونية الذكية بهدف تشجيع الجمهور والعائلات للحفاظ على نشاطهم ولياقتهم البدنية وتشجيعاً لرفع مستويات الصحة والمناعة الشخصية من خلال استثمار أوقاتهم أثناء تواجدهم في المنازل، وتتضمن فئتين رئيستين: الأولى في ممارسة الألعاب الإلكترونية والفيديو، والثانية تحدي ممارسة التمارين والتحديات الرياضية.

3500

مشارك في البطولة يمثلون 30 جنسية، ولايزال الباب مفتوحاً أمام الراغبين في التسجيل.

- جهاز «بلاي ستيشن» النسخة المتطورة؛ جائزة لمن يحصل على أعلى النقاط أسبوعياً.

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