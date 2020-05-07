منتخب الجوجيتسو يبدأ تدريباته الجماعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بدأ منتخب الجوجيتسو تدريباته الجماعية، بعد فترة التوقف التي فرضها انتشار فيروس كورونا منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، عبدالمنعم الهاشمي، أن برنامج إعداد المنتخب يسير بشكل جيد، مشيداً بكون اتحاد الإمارات للجوجيتسو الأول على مستوى آسيا والعالم الذي يتجمع ويجري تدريبات جماعية بعد فترة التوقف الأخيرة، معتمداً على بروتوكول وقائي شامل يضمن سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين.

وقال في تصريحات صحافية: «توجد مبادرات جديدة قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها تدريجياً، لنقدم نموذجاً ملهماً للعالم في تحدي الظروف الصعبة، وإثبات القدرة على العمل تحت أي ظروف، وسنحرص على إقامة فحص دوري للاعبي المنتخب مع التأكد من عدم مخالطتهم لأي شخص جديد، إلا بعد إخضاعه للفحص والتأكد من سلامته».

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى جميع الجهات التي تعاونت لإخراج معسكر المنتخب بأفضل صورة، وقال: «نشكر اللاعبين والطاقم الفني على التزامهم وتطبيقهم الحرفي للإجراءات الوقائية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news