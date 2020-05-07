نيغريدو لن يلعب مع النصر في أغسطس المقبل حال استكمال الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن اللاعب الإسباني نيغريدو لا يريد إكمال الموسم مع الفريق في حال استكمال دوري الخليج العربي في أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي حدده اتحاد كرة القدم لاستئناف النشاط بعد فترة توقف طويلة بسب جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقال أبوالشوارب لـ«الإمارات اليوم»: «رحل نيغريدو بعد أن رفض عرض النادي لتجديد عقده، وهذا كل ما في الأمر، وتمنى النادي له التوفيق، فيما لا يوجد أي جديد حتى الآن بشأن بقية اللاعبين الأجانب، وجميعهم مستمرون مع النصر حتى هذه اللحظة».

وعن البقاء الإجباري للاعب مع الفريق لتكملة الموسم في حال استكماله طبقاً لشروط الاتحاد الدولي، قال أبوالشوارب: «بالتأكيد الاتحاد الدولي يجبر اللاعب على البقاء مع الفريق، ولكن أعتقد أنه لا يريد أن يلعب مع الفريق أو يكمل الموسم في حال استكماله بشهر أغسطس».

وكان لاعبو النصر قد ودّعوا الإسباني نيغريدو على طريقتهم الخاصة، إذ نشر كل لاعب صورة تجمعه مع نيغريدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، شاكرين جهوده وفترة وجوده مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقضى نيغريدو موسمين مع النصر قاد خلالهما الفريق للعودة إلى منصات التتويج عقب الفوز بلقب كأس الخليج العربي هذا الموسم، على حساب شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

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